Auxiliar do Del Valle diz que Grêmio ‘fez cera desde os 20 minutos’ e também reclama da arbitragem

O Independiente del Valle largou na frente do Grêmio na busca por uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores com uma vitória por 2 a 1, de virada. Mesmo assim, os equatorianos ainda saíram na bronca após a partida.

Em entrevista coletiva, Juan Martínez, auxiliar do técnico Renato Paiva, reclamou da arbitragem, que ainda anulou um gol legal do Tricolor no final da primeira etapa, por conta de uma falta no lance em que Diego Souza abriu o placar.

“O que destacamos, sobretudo, é que conseguimos a virada. Eles fizeram um gol cedo, que veio de uma falta que antes tinha sido falta para nós”, disse.

“Mesmo assim, a equipe teve calma para entender que tinha que trabalhar a partida com estratégia, com posse de bola, sem perder a cabeça e isso foi o que nos ajudou a sair na frente”, completou.

Esta não foi a única reclamação do auxiliar. Martínez apontou que o Grêmio fez cera desde os 20 minutos da primeira etapa, o que atrapalhou o jogo do time equatoriano.

“Obviamente, também é difícil quando a equipe rival faz cera. Eles, desde os 20 minutos, tiveram uma ação que o árbitro chamou atenção do goleiro por fazer cera, e apesar disso nós conseguimos implantar nosso jogo durante toda a partida”, finalizou.