Auxiliar pede autógrafo a Haaland após City x Dortmund e causa polêmica na Inglaterra

O trio de arbitragem de Manchester City e Borussia Dortmund não teve uma noite memorável nesta terça-feira (6). Além das críticas a Ovidiu Hategan, um de seus auxiliares foi visto pedindo um autógrafo a Erling Haaland após a partida.

Presente na transmissão da emissora BT Sport, da Inglaterra, o ídolo dos citizens Joleon Lescott criticou a atitude do auxiliar no túnel onde jogadores das duas equipes circulavam.

“Eu sei que ele é uma superestrela do futebol, mas você é um árbitro de uma grande partida da Uefa Champions League”, destacou o ex-zagueiro do clube inglês.

No primeiro tempo, duas decisões de Hategan também causaram controvérsia. A primeira foi a marcação de um pênalti inexistente de Can em Rodri, anulado após revisão no VAR.

A segunda, porém, foi diferente. Em lance que Bellingham rouba a bola do goleiro Ederson, o romeno assinalou falta antes de a bola entrar, impossibilitando que o Dortmund pudesse empatar o jogo.

Lesionado e fora da partida, o atacante Jadon Sancho usou o seu perfil no Twitter para reclamar da decisão: “O árbitro precisa ser revisado”, escreveu o inglês.

Dentro de campo, o City saiu na frente do rival com uma vitória por 2 a 1, graças a gols de De Bruyne e Foden. Reus descontou para os alemães.