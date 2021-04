Auxílio “em processamento”: Entenda essa mensagem na consulta do benefício

O Ministério da Cidadania explicou o que significa o resultado “Em processamento” quando o cidadão consulta a lista de contemplados para o auxílio emergencial 2021.

Segundo a equipe de cidadania, quem recebeu essa mensagem pode ficar tranquilo. A questão é que o governo ainda não tem uma resposta definida para entregar ao beneficiário. As informações ainda estão sendo analisadas para garantir um retorno concreto.

A data para as repostas definitivas ainda não foi divulgada, mas, a expectativa é que seja em breve, nos próximos dias. Portanto, mesmo que o cidadão tenha nascido em janeiro ou fevereiro (pagamentos liberados nesta semana) não precisa se preocupar, pois receberão o benefício retroativo em caso de aprovação.

O Ministério ainda não especificou a quantidade de pessoas que estão nesta situação. Entretanto, pelo que é observado nas redes sociais, muitas pessoas estão reclamando sobre a demora em divulgar do resultado.

Auxílio em processamento

Na última sexta-feira (2), o Governo Federal liberou a lista com os nomes de quem vai receber ou não o Auxílio Emergencial 2021. Para consultar, basta acessar qualquer canal oficial do auxílio emergencial, como o da Dataprev, Caixa Econômica Federal e Ministério da Cidadania e fornecer informações pessoais que o resulta é instantâneo.

Para as pessoas que estão em situação de processamento, basta aguardar a resposta do Ministério. Contudo, o novo ciclo de pagamentos atenderá os contemplados com quatro parcelas com valores entre 150 e R$ 375.

Quem poderá receber?

Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:

Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família;

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550);

Ter recebido o auxílio emergencial em 2020.

Quem não vai receber?

Os que não têm direito ao auxílio são: