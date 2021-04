Auxílio Emergencial 2021: Beneficiários poderão ser excluídos durante a vigência do programa

A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga nesta terça-feira (6) aos trabalhadores cadastrados no CadÚnico, site ou aplicativo. Primeiro, receberão os beneficiários que nasceram no mês de janeiro, seguidos pelos aniversariantes de fevereiro e assim até chegar em dezembro, cada qual com seu dia especifico.

No entanto, é preciso ter muita atenção no decorrer do pagamento do auxílio. O cuidado deve-se a um trecho no texto da medida provisória do benefício que permite que os contemplados sejam verificados a cada mês para indicar se ainda estão ou não em condições de receber a ajuda do governo.

Essa verificação acontecerá através dos dados mais atualizados de cada beneficiário, disponibilizados por instituições em sigilo, inclusive, as informações que foram incluídas no processo de atualização de dados do aplicativo Caixa Tem também serão utilizadas neste processo.

Como consultar?

Para os beneficiários que ainda não consultou se o nome está na lista de novos contemplados no site da Dataprev, basta seguir o passo a passo a seguir:

Acesse o Portal de Consultas da Dataprev; Preencha seu nome completo; Preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Data de nascimento; Por fim, clique em não sou robô e em enviar.

Caso o resultado seja de “inelegível”, o cidadão consegue “Contestar” a decisão clicando na opção indicada, até o dia 12 abril.

Quem poderá receber?

Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:

Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família;

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550);

Ter recebido o auxílio emergencial em 2020.

Quem não vai receber?

Os que não têm direito ao auxílio são:

Trabalhadores desempregados que durante o recebimento do auxílio conseguiram um emprego;

Cidadão que aguardava algum benefício do governo ou INSS e teve o mesmo concedido agora;

Trabalhador que foi aprovado em algum concurso;

Trabalhadores formais, com carteira assinada;

Quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal;

Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial 2020;

Multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;

Pessoas menores de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Presidiários;

Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil.

Calendário do auxílio emergencial

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: