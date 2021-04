Auxílio emergencial 2021: Calendário da 1ª parcela completo de abril

Segunda-feira – 19 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (2) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Terça-feira – 20 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (3) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Quinta-feira – 22 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (4) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Sexta-feira – 23 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (5) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Segunda-feira – 26 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (6) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Terça-feira – 27 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (7) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Quarta-feira – 28 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (8) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.