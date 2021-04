Auxílio emergencial 2021: calendário de pagamentos volta a ser atualizado

Os pagamentos do auxílio emergencial seguem sendo feitos. A Caixa Econômica Federal começou a pagar novos lotes para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico. A liberação já aconteceu para nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril.

Nesta semana, novos trabalhadores seguem recebendo o benefício. Além disso, uma grande novidade: nesta semana, os pagamentos serão liberados para o calendário de pagamentos para inscritos do Bolsa Família.

É importante destacar que o auxílio emergencial, versão 2021, está pagando três valores diferentes, a depender do perfil de cada beneficiário. Veja:

R$ 150 – Para quem mora sozinho

R$ 250 – Para famílias que têm dois ou mais pessoas

R$ 375 – Para famílias em que as mães são as provedoras do lar

Segundo informações do Governo, serão pagas mais quatro parcelas ainda em 2021, em que os trabalhadores precisam seguir todo o regulamento para receber o benefício, uma vez que o Governo Federal realizará um pente-fino antes do pagamento de cada parcela, o que ainda pode excluir muitos beneficiários que estejam recebendo de forma irregular.

Calendário de pagamentos ATUALIZADO

O calendário de pagamentos desta semana, atualizado, com todos os pagamentos que ainda faltam, é da primeira parcela do auxílio emergencial. Além disso, logo abaixo estão disponibilizados quando o saque em dinheiro e transferência bancária para os grupos que recebem essa semana em conta poupança digital:

Nascidos em maio

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 15 de abril (quinta-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 14 de maio (sexta-feira).

Nascidos em junho

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 18 de abril (domingo).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 18 de maio (terça-feira).

Pagamentos do Bolsa Família

Nessa semana também começam os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, no entanto, apenas um grupo recebe essa semana.

NIS final 1

Inscritos do Bolsa Família com Número de Identificação Social – NIS terminado em 1, recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 16 de abril (sexta-feira).

Quem está fora do auxílio pode contestar?

O Governo Federal já começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. E na última segunda-feira (12) marcou uma data importante no calendário do benefício. É o último dia para contestar a negativa do Auxílio Emergencial. Mas esse prazo que termina agora não vale para todo mundo.

É que de acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, ainda existem muitas pessoas que estão esperando pelo resultado do Auxílio. São pessoas que estão entrando no site da consulta e estão se deparando com a mensagem “em processamento”.

Essas pessoas não precisam se preocupar com o prazo de contestação. É que esse dia 12 não é uma data limite para eles. De acordo com o próprio Ministério, eles terão um prazo próprio que vai depender da data de validação ou não do benefício deles.

Em tese, o Ministério dá um prazo de 10 dias para que as pessoas recorram da decisão. Então se, por exemplo, uma pessoa está com o resultado em processamento até agora, ela vai seguir um novo prazo de contestação. Isso obviamente se ele tiver uma negativa no Auxílio.

O Ministério não divulgou quantas pessoas ainda estão nessa situação do processamento. Seja como for, eles argumentam que essa demora é importante. É que eles não querem cometer erros. Por isso, eles estão passando uma espécie de pente fino para evitar qualquer tipo de fraude.