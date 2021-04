Auxílio emergencial 2021: Calendário desta terça (20) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta terça-feira (20), a Caixa Econômica Federal (CEF) segue fazendo o pagamento do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Esse grupo começou a receber no dia 16 de abril e segue até o dia 30 do mesmo mês.

O pagamento para beneficiários do Bolsa Família é feito sempre nos dias úteis, de segunda a sexta, excluindo os feriados. Por isso, amanhã, Dia de Tiradentes, o pagamento não será feito, sendo retornado no dia seguinte, 22 de abril.

O cronograma para esses beneficiários é o mesmo do ano passado. Ou seja, o pagamento é feito seguindo cronograma organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O pagamento desta terça será feito para quem tem o NIS terminado em 3.

Dessa vez, a nova rodada do auxílio emergencial fará o pagamento de quatro parcelas. O valor de cada parcela varia de acordo com cada beneficiário. Quem mora sozinho, receberá quatro parcelas de R$ 150. Famílias com duas pessoas ou mais receberão R$ 250 por mês. E mães chefes de família receberão R$ 375 a cada parcela.

Há expectativa de que o auxílio pode ser prorrogado para além dos quatro meses iniciais, a depender de como estará a pandemia do novo coronavírus no país. Por enquanto, não há conversas oficiais sobre o assunto. Até então, a nova rodada será paga até julho deste ano, em conta poupança social digital da Caixa.

Confira abaixo todas as datas da nova rodada do auxílio, de quem fez cadastro pelo site ou aplicativo e também de beneficiários do Bolsa Família, que não é cumulativo com o programa emergencial.

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro