Auxílio Emergencial 2021 – Confira o Calendário de Pagamentos

Auxílio emergencial 2021 – confira o calendário oficial para pagamentos

O auxílio emergencial 2021 é um benefício aprovado para a população de baixa. A aprovação ocorreu em março com início dos pagamentos em Abril.

Seguindo a lógica dos pagamentos anteriores, o auxílio emergencial 2021 será pago de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. O recebimento do Auxílio Emergencial 2021 está limitado a 1 (um) beneficiário por família, mesmo que na mesma família houver mais de uma pessoa com direito ao auxílio.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039, DE 18 DE MARÇO DE 2021

A MP (medida provisória) nº 1039 institui o Auxílio Emergencial 2021 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

Conforme § 2ºdo artigo 18 da MP referente ao auxílio emergencial 2021

Os valores dos auxílios emergenciais de que tratam a Lei nº 13.982, de 2020, a Medida Provisória nº 1.000, de 2020, e esta Medida Provisória cumulados indevidamente com benefícios previdenciários serão descontados dos benefícios que o trabalhador venha a receber da Previdência Social, observado o disposto na Lei nº 8.213, de 1991, e o disposto em ato conjunto do Ministro de Estado da Cidadania e do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social.

Valor e grupo familiar dos beneficiários do auxílio emergencial 2021

No total, serão quatro parcelas, com valores que variam entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da formação familiar de cada pessoa:

Família de uma pessoa recebe quatro parcelas de R$ 150 referentes ao auxílio emergencial 2021;

Bem como, famílias com duas pessoas ou mais que não são chefiadas por mulheres recebem quatro parcelas de R$ 250. Além disso, famílias chefiadas por mulheres recebem quatro parcelas de R$ 375.

Calendário de depósitos do auxílio emergencial 2021

Calendário de depósitos do auxílio Nascidos em: Dia do depósito: parcela 1 parcela 2 parcela 3 parcela 4 janeiro 6 de abril 16 de maio 20 de junho 23 de julho fevereiro 9 de abril 19 de maio 23 de junho 25 de julho março 11 de abril 23 de maio 25 de junho 28 de julho abril 13 de abril 26 de maio 27 de junho 1º de agosto maio 15 de abril 28 de maio 30 de junho 3 de agosto junho 18 de abril 30 de maio 4 de julho 5 de agosto julho 20 de abril 2 de junho 6 de julho 8 de agosto agosto 22 de abril 6 de junho 9 de julho 11 de agosto setembro 25 de abril 9 de junho 11 de julho 15 de agosto outubro 27 de abril 11 de junho 14 de julho 18 de agosto novembro 29 de abril 13 de junho 18 de julho 20 de agosto dezembro 30 de abril 16 de junho 21 de julho 22 de agosto Fonte: Ministério da Cidadania Calendário de pagamentos do Bolsa Família continua valendo O pagamento do auxílio emergencial 2021 começa a partir de abril. Beneficiários do Bolsa Família vão receber as parcelas do auxílio emergencial 2021 de acordo com o Calendário de Pagamentos do Programa Bolsa Família.

Atualizações em sites oficiais

Importante ressaltar ao cidadão que deve sempre confirmar as informações em sites oficiais do governo, principalmente em caso de alterações.

Atendimento telefônico ao cidadão

O ministério da cidadania disponibiliza o telefone 121 para que o cidadão possa tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial e outros benefícios.