Auxílio emergencial 2021: DOIS grupos receberão benefício nesta semana

O Governo Federal, via Caixa Econômica Federal, confirmou por meio de calendário nada menos que dois pagamentos do auxílio emergencial nesta semana. Os valores da primeira parcela poderão ser de R$150, R$250 ou R$375, de acordo com as regras do benefício.

Nesta semana que se inicia, os nascidos em janeiro e fevereiro serão os primeiros contemplados com a liberação do benefício. Os dois grupos receberão o pagamento do auxílio emergencial 2021 por meio de conta poupança e poderão movimentar os recursos digitalmente. Os saques em dinheiro ou transferências somente no mês que vem.

Veja as datas dos depósitos do auxílio emergencial 2021 desta semana logo abaixo. De acordo com o calendário, as liberações acontecerão segunda e quinta-feira, nos dias 06 e 09, respectivamente.

06 de abril: Nascidos em janeiro

09 de abril: Nascidos em fevereiro

O valor pago será de R$250 para casais com ou sem filhos. Já o valor de R$150 será para quem reside sozinho (família unipessoal). Por fim, receberá o maior valor, de R$375, mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Consulta para saber se está aprovado no auxílio emergencial

O Governo Federal liberou a consulta do auxílio emergencial 2021. Segundo o Governo Federal, o trabalhador poderá saber se terá direito ao acessar o site do benefício.

A consulta poderá ser feita acessando o site. Ao fazer o login, o cidadão deverá informar o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

É importante destacar que mesmo sendo aprovado para receber a primeira parcela, o governo federal poderá cortar o benefício depois. Acontece que o governo federal revisará, mensalmente, todos os cadastros aprovados antes de realizar um novo pagamento, para garantir que o dinheiro não seja recebido por quem não se encaixa nas regras previstas em lei.

