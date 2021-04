Auxílio Emergencial 2021: governo adia consulta do benefício para sexta

O governo adiou a consulta do auxílio emergencial 2021 para sexta-feira (02). A previsão inicial é que o benefício poderia ser consultado neste quinta-feira (01).

O ministro da Cidadania, João Roma, justificou em entrevista à radio CBN que o adiamento se deve ao sistema de consultas online que está sendo finalizado. “É uma gama muito grande informação, envolve várias instituições”, disse o ministro.

Para saber se tem direito ao auxílio emergencial 2021, bastará consultá-lo a partir de sexta-feira (02) no site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos do benefício.

Para seguir com a consulta é necessário preencher alguns dados do possível beneficiário do auxílio emergencial 2021: CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Em nota, a Dataprev também explicou que a consulta foi adiada “em função da necessidade de alinhamento dos canais de atendimento dos três órgãos diretamente envolvidos no programa – Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa”.

Para ter acesso ao auxílio emergencial 2021 é preciso ter renda per capita de meio salário mínimo (atuais R$ 550) e a renda mensal total também não pode ultrapassar três salários mínimos (atuais R$ 3.300).

Devem receber o benefício pessoas que já receberam o auxílio no ano passado e estão dentro das regras acima. Clique aqui e veja o calendário completo do auxílio emergencial 2021.

Como faço para me inscrever no auxílio emergencial 2021?

Não haverá inscrição para a nova rodada do Auxílio Emergencial 2021. O governo deve utilizar a base de dados de 2020 e pagar o benefício para as pessoas que estão dentro das regras já estabelecidas.

Qual o valor número de parcelas do auxílio emergencial 2021?

Na realidade, o valor do benefício deve ter mesmo três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.

Já nos casos de mulheres chefe de família o valor pago será de R$ 375. Já o pagamento das parcelas do auxílio emergencial deve começar só em abril. Ao todo é estimado que estejam garantidas 4 parcelas para população, ou seja, o benefício duraria até julho. O auxílio emergencial foi possível graças a PEC Emergencial, que liberou 44 milhões fora do teto de gastos para o pagamento do benefício.

Quando a nova rodada do Auxílio Emergencial começará a ser paga?

De acordo com a Medida Provisória os pagamentos devem ser liberados em abril. A data exata, porém, ainda não foi divulgada.

O governo tinha prometido o Auxílio para março, porém, a Medida Provisória tem força de lei. Ou seja, o pagamento em abril deve ser mantido.

Quantas pessoas devem receber?

De acordo com estimativas do Governo Federal, 46,6 milhões de pessoas devem se beneficiar com a nova rodada do Auxílio Emergencial. Veja detalhadamente abaixo: