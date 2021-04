Auxílio Emergencial 2021 negado: Veja o que fazer quando o motivo for vínculo empregatício

Nesta semana, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 será liberado. No entanto, vários cidadãos estão reclamando sobre a desaprovação par receber o benefício. Muitos desses alegam que estão desempregados e ainda assim receberam a negativa do auxílio por um suposto vínculo empregatício.

Segundo a MP do benefício, quem tem emprego formal não pode receber o Auxílio Emergencial. Isso porque o programa tem o objetivo de atender as pessoas mais vulneráveis. Porém, o que vale saber é se ainda existe um vínculo empregatício dessas pessoas mesmo não entanto trabalhando.

Em algumas situações, um cidadão que outrora trabalhava com carteira assinada e não está mais empregado pode constar ainda o registro na carteira de trabalho em vigência. Nesses casos, é porque a empresa contratante não deu baixa no documento do trabalhador, que segue oficialmente com o vínculo.

Então, muitos desempregados nem sabem que ainda consta um registro ativo na carteira. Devido a isto, se a negativa do benefício ocorreu por este motivo, o cidadão deve consultar o “Extrato de Contribuição” (CNIS) no aplicativo “Meu INSS” ou mesmo na carteira de trabalho digital.

Através deste processo, é possível verificar todos os seus vínculos de trabalho e possivelmente aqueles que ainda estão em abertos. Caso encontre algum registro impróprio é necessário entrar em contato com o antigo empregador que finalizar o processo de vigência do trabalhador em caráter de urgência.

Vínculo de emprego no auxílio

A declaração tem que ser imediata, pois o prazo para contestar a negativa do auxílio vai até o próximo dia 12 de abril. Após esse período, as solicitações de reavaliação não serão viáveis.

No momento em que o ex-contratante atualizar os dados do antigo funcionário, o nome será automaticamente desvinculado ao emprego. Por fim, o cidadão poderá pedir a revisão da sua negativa no site da consulta do Auxílio Emergencial 2021.