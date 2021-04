Auxílio emergencial 2021: O que muda para beneficiários do Bolsa Família?

O auxílio emergencial começa a ser pago nesta terça-feira (06). O valor da parcela de pagamento varia de acordo com cada beneficiário e pode ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Beneficiários do Bolsa Família que atendem aos novos requisitos poderão receber a rodada de 2021 do programa. Mas há regras sobre os valores e datas para esse grupo.

Uma das principais regras é que os valores do Bolsa Família e do auxílio emergencial não são cumulativos. Ou seja, o pagamento dos dois programas não se somam e cada caso deve passar por análise. Trabalhadores inscritos tanto no Bolsa Família quanto no auxílio emergencial terão seus dados analisados pelo governo, que verificará se o pagamento recebido no primeiro é menor do que o do auxílio emergencial.

Se o valor recebido no Bolsa Família for inferior, o beneficiário poderá receber o auxílio emergencial. Entretanto, nesse caso, o Bolsa é suspendido de forma temporária, enquanto o auxílio estiver em vigor. O Bolsa Família voltará a ser pago após as quatro parcelas da rodada de 2021 do auxílio, desde que o beneficiário continue atendendo aos requisitos do programa.

Em casos em que o pagamento do Bolsa Família é maior que o do auxílio, o beneficiário continua recebendo o primeiro programa e não receberá a nova rodada do programa emergencial. Como os valores de pagamento da rodada de 2021 são diferentes, o beneficiário do Bolsa que recebeu auxílio ano passado pode não receber neste.

Vale lembrar ainda que se o dinheiro depositado pelo governo para o auxílio não seja movimentado, o beneficiário pode perder o direito a ele. O mesmo acontece em caso de beneficiários irregulares às regras dos programas. Na nova rodada do auxílio emergencial, há a regra de que não é preciso ter CPF para recebê-lo, bastando ter o Número de Identificação Social (NIS) do Bolsa Família.

O pagamento dos dois programas deve ser feito no nome do responsável da família, de acordo com os dados do Cadastro Único, mesmo se o pagamento for concedido a outro membro familiar.

Além disso, o valor do auxílio pode ser movimentado pelo responsável da família na conta de depósito que foi registrada no Bolsa, pelo Cartão Bolsa Família e Cartão Cidadão. O saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF) e Caixa Aqui. Quando o depósito for realizado, as famílias devem receber mensagem do extrato de pagamento do programa.

Como aconteceu no ano passado, o pagamento do auxílio emergencial para esse grupo segue o mesmo calendário do Bolsa Família. Ou seja, o cronograma é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e o pagamento sempre é realizado nos últimos dias úteis de cada mês, de segunda a sexta.

Em abril, o pagamento para esse grupo começa no dia 16. Veja abaixo todos os detalhes e datas.

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0