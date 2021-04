Auxílio Emergencial 2021: Pagamento começa amanhã;

O calendário do Auxílio Emergencial 2021 começa nesta terça-feira (06). Serão dois calendário diferentes um para os beneficiários do Bolsa Família e outro para o restante das pessoas que tem direito ao auxílio, como os desempregados e informais.

De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, apenas uma pessoa por família poderá receber o auxílio 2021 e não haverá inscrição para novos beneficiários este ano. Confira abaixo os valores.

Clique aqui para ter acesso a um passo a passo para consulta se você tem direito ao auxílio emergencial 2021. Beneficiários do Bolsa Família recebem automaticamente, sempre o valor mais vantajoso.

Calendário auxílio emergencial 2021

Para aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, o pagamento começará a ser realizado a partir do dia 16 de abril. Ainda para aqueles que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa o início do pagamento se dará no dia 6.

Cadastro Único e inscritos via app e site

Para este grupo o pagamento será realizado por meio da data de nascimento. Ou seja, se inicia com os nascidos em janeiro e segue até dezembro.

Veja os detalhes abaixo:

Bolsa Família

Para este grupo o pagamento será realizado por meio do Número de Identificação Social (NIS). Ou seja, se inicia com os que possuem NIS 1 até o 0.

O primeiro pagamento será realizado dia 16 de abril e o último está previsto para 30 de julho. O saque do dinheiro do auxílio emergencial 2021 poderá ser realizado até o dia 10 de setembro na Caixa ou em uma agência lotérica.

Como faço para me inscrever no auxílio emergencial 2021?

Não haverá inscrição para a nova rodada do Auxílio Emergencial 2021. O governo deve utilizar a base de dados de 2020 e pagar o benefício para as pessoas que estão dentro das regras já estabelecidas.

Qual o valor e número de parcelas do auxílio emergencial 2021?

Na realidade, o valor do benefício deve ter mesmo três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.

Já nos casos de mulheres chefe de família o valor pago será de R$ 375. Já o pagamento das parcelas do auxílio emergencial deve começar só em abril. Ao todo é estimado que estejam garantidas 4 parcelas para população, ou seja, o benefício duraria até julho. O auxílio emergencial foi possível graças a PEC Emergencial, que liberou 44 milhões fora do teto de gastos para o pagamento do benefício.

Quantas pessoas devem receber?

De acordo com estimativas do Governo Federal, 46,6 milhões de pessoas devem se beneficiar com a nova rodada do Auxílio Emergencial. Veja detalhadamente abaixo: