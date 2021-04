Auxílio Emergencial 2021: Segunda parcela pode ser antecipada

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as próximas parcelas do auxílio emergencial também serão antecipadas. A instituição responsável pelo repasse do benefício afirma que a decisão foi tomada devido a uma nova análise do perfil dos beneficiários.

“A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi à dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos”, disse o presidente da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Guimarães.

O pagamento da primeira parcela do auxílio já contou com uma antecipação. O calendário de saques e transferências foi antecipado, portanto, para alguns grupos a diferença em relação ao primeiro cronograma lançado foi de 15 dias. Vale ressaltar que as antecipações não incluem o grupo dos segurados do programa Bolsa Família, o calendário para eles segue sem alterações.

Além disso, as datas para depósitos dos nascidos em novembro e dezembro também foram antecipadas em um dia, na liberação da primeira parcela do benefício.

Antecipação da segunda parcela

Segundo o discurso do presidente da Caixa, a instituição avaliou as ações dos beneficiários frente as antecipações. No primeiro ciclo de pagamentos, o banco percebeu que os beneficiários estão conseguindo movimentar o valor do auxílio depositado na conta poupança social digital, no Caixa Tem.

Consequentemente, devido ao comportamento positivo dos contemplados, as próximas parcelas devem seguir a mesma dinâmica. A segunda distribuição deve iniciar no dia 16 de maio para os nascidos em janeiro.

Calendários do Auxílio Emergencial

Até o momento, o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial para cadastros via canais digitais e CadÚnico, estão assim:

Calendário de depósito em conta poupança social digital

Nascidos em 1ª parcela 2ª parcela 3º parcela 4º parcela Janeiro 6 de abril 16 de maio 20 de junho 23 de julho Fevereiro 9 de abril 19 de maio 23 de junho 25 de julho Março 11 de abril 23 de maio 25 de junho 28 de julho Abril 13 de abril 26 de maio 27 de junho 1º de agosto Maio 15 de abril 28 de maio 30 de junho 3 de agosto Junho 18 de abril 30 de maio 4 de julho 5 de agosto Julho 20 de abril 2 de junho 6 de julho 8 de agosto Agosto 22 de abril 6 de junho 9 de julho 11 de agosto Setembro 25 de abril 9 de junho 11 de julho 15 de agosto Outubro 27 de abril 11 de junho 14 de julho 18 de agosto Novembro 28 de abril 13 de junho 18 de julho 20 de agosto Dezembro 29 de abril 16 de junho 21 de julho 22 de agosto

Calendário de saques e transferência