Auxílio emergencial 2021: Tenho direito ao benefício?

O calendário oficial do auxílio emergencial foi divulgado nesta quarta-feira (31). Com a divulgação, muitos beneficiários podem ficar em dúvida sobre se receberão ou não pagamento da nova rodada. As informações sobre quem foi aprovado serão liberadas nesta quinta-feira (01) no site da Dataprev e nesta sexta-feira (02) nos canais da Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo a Dataprev, foram aprovados 40,4 milhões de brasileiros para receber a nova rodada do programa, que começa a valer o calendário na próxima terça-feira (06) e pagará parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar do beneficiário.

A lista de atuais beneficiários foi definida após o governo fazer cruzamento de dados entre quem recebia o auxílio no fim de 2020 com outras bases de dados que checaram se esses beneficiários se enquadravam nos novos requisitos. Ou seja, para receber a nova rodada, o beneficiário deve ter recebido ano passado, pois o governo não abrirá as inscrições este ano.

A partir de sexta, além do site da Caixa Econômica Federal, a consulta também poderá ser feita pelo telefone 111. “A partir de 2 de abril teremos a volta da central 111, com ligações gratuitas, e do auxilio.caixa.gov.br para tirar eventuais dúvidas”, afirmou Pedro Guimarães, presidente do banco.

Quem pode receber?

De acordo com as novas regras, o auxílio emergencial 2021 poderá ser pago para trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Além disso, também serão elegíveis quem tem renda familiar de até três salários mínimos, ou seja, de R$ 3.300, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, de R$ 550, e quem recebeu o auxílio em 2020.

Ou seja, o governo não abrirá inscrição novamente para o programa. Ele irá analisar a base de dados de 2020 e verificar quem ainda cumpre aos novos requisitos. Quem atende aos novos critérios receberá o pagamento automaticamente, em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal, assim como aconteceu ano passado.

Quem não pode receber?

Por fim, não podem receber o auxílio emergencial 2021 os brasileiros com menos de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, presidiários, residentes médicos, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários, quem teve rendimento tributável de mais de R$ 28.559,70 em 2019 e quem teve o programa cancelado ano passado. O pagamento também não é permitido para trabalhadores formais, com carteira assinada, quem recebe benefício do INSS ou programa de transferência do governo e quem recebeu o auxílio ano passado mas não fez saque ou utilizou o pagamento.

Veja abaixo o novo cronograma.

Calendário do auxílio 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0