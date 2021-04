O que é o Auxílio Emergencial 2021?

O Auxílio Emergencial é um benefício concedido pelo Governo Federal para as pessoas que atendem aos critérios do programa. No entanto, o Auxílio Emergencial 2021 é destinado para as pessoas que atendiam aos critérios do Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão em 2020.

Esse benefício é uma proteção emergencial por conta da pandemia causada pelo Coronavírus. Assim sendo, a Caixa Econômica Federal é o agente pagador do Auxílio. Esse recurso é oriundo do Governo Federal.

Quem é elegível ao benefício?

As pessoas que estavam elegíveis ao pagamento do Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão em 2020, recebem o Auxílio Emergencial 2021. Portanto, não é necessário realizar novo cadastro. Visto que a seleção é feita a partir do público que recebeu o Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão.

A composição do valor do Auxílio Emergencial 2021 é variável, pois ocorre de acordo com a composição do grupo familiar.

Valores do Auxílio Emergencial 2021 de acordo com a composição familiar

Portanto, está funcionando da seguinte maneira:

Composição familiar: Apenas uma pessoa – Valor do benefício : R$150,00 mensais.

Em caso de uma família composta por mais de uma pessoa, o valor do benefício é de R$ 250,00 mensais.

Mulheres que não possuem um cônjuge e possuem ao menos um menor de dezoito anos de idade sob sua responsabilidade, podem receber a quantia de R$ 375,00 mensais.

A princípio, serão disponibilizadas até quatro parcelas, desde que a família continue atendendo aos critérios do programa no decorrer desse processo.

Atendimento por aplicativo e telefone 111

A Caixa Econômica Federal é responsável pelos pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. No entanto, a recomendação da Caixa é que as pessoas evitem procurar as agências. Por isso, podem acessar o aplicativo da instituição ou buscar informações pelo número 111.

O valor referente ao Auxílio Emergencial será disponibilizado na conta poupança social digital e pode ser movimentado por meio do Caixa Tem.

Para os beneficiários do Programa Bolsa Família que passarão a receber o novo Auxílio Emergencial, o pagamento será feito da mesma forma do Programa Bolsa Família.

Para quem já possui algum benefício, prevalecerá o valor maior

Atenção para um detalhe importante, os usuários do Bolsa Família podem ter o valor substituído pelo Auxílio Emergencial 2021. Pois, durante esse período, prevalecerá o benefício que for mais vantajoso para o beneficiado. O calendário oficial do Auxílio Emergencial 2021 está no site da Caixa Econômica Federal, verifique neste link. Lembre-se de sempre acompanhar as atualizações pelos sites oficiais do Governo e da Caixa.