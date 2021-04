Auxílio emergencial 2021: Veja quem recebe a primeira parcela nesta domingo (11)

Neste domingo (11), o terceiro grupo receberá pagamento da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. A nova rodada começou a ser paga no dia 6 desse mês e segue até o dia 30 para quem fez cadastro pelo aplicativo ou pelo site.

Já o pagamento da primeira parcela para beneficiários do Bolsa Família começa a ser feito no dia 16 deste mês e segue até o fim de abril. Esse grupo segue o cronograma organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando por quem tem NIS terminado em 1 e seguindo até quem tem NIS terminado em 0.

Para quem se cadastrou pelo site e pelo aplicativo, o pagamento é organizado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Neste domingo (11), o pagamento será feito para os beneficiários que nasceram em março. Na próxima terça-feira (13), o pagamento será feito para quem nasceu em abril.

Os beneficiários que nasceram em março receberão a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF). As parcelas podem ser de diferentes valores: R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. O valor varia de acordo com a composição familiar de cada beneficiário. Mães chefes de família, por exemplo, recebem R$ 375 por parcela.

As parcelas de R$ 150 são pagas para os beneficiários que moram sozinhos. E as parcelas de R$ 250 serão pagas para famílias com duas pessoas ou mais pessoas. A partir do dia 10 de maio, quem nasceu em março começará a poder fazer o saque da primeira parcela. Confira abaixo, em detalhes, o calendário da primeira parcela do auxílio emergencial.

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0