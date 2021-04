Auxílio emergencial 2021: Veja quem recebe a primeira parcela nesta sexta-feira (09)

Nesta sexta-feira (09), a Caixa Econômica Federal (CEF) paga a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial para o segundo grupo. O pagamento da nova rodada foi iniciado na última terça-feira. No auxílio 2021, serão pagas parcelas de menor valor, que podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Além disso, será feito o pagamento de quatro parcelas, at[e o mês de julho.

Assim como no ano passado, o calendário para beneficiários que fizeram o cadastro pelo site ou pelo app é organizado de acordo com o mês de aniversário. O mesmo não acontece com beneficiários do Bolsa Família, que têm o cronograma do auxílio igual ao programa de assistência original.

Ou seja, beneficiários do Bolsa Família seguem cronograma de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e o pagamento começará apenas nos últimos dias úteis do mês, a partir do dia 16 de abril.

Também como aconteceu ano passado, os beneficiários do auxílio emergencial que se cadastraram pelo site ou app receberão o valor da parcela em conta poupança social digital da Caixa, que foi aberta automaticamente; Inicialmente, o dinheiro pode ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem. O saque e transferência ficam disponíveis semanas depois, também seguindo cronograma de acordo com o mês do aniversário.

O pagamento desta sexta-feira (09) será feito aos beneficiários que se cadastraram pelo site ou aplicativo e que nasceram em fevereiro. Já o saque e transferência ficarão disponíveis para quem nasceu em fevereiro a partir do dia 6 de maio. Veja abaixo todos os detalhes do calendário da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial.

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0