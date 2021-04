Auxílio emergencial 2021: Veja quem recebe a primeira parcela nesta terça-feira (13)

O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial segue nesta semana. No último domingo (11), ele já foi feito para beneficiários que nasceram em março. Agora, é a vez de quem nasceu em abril receber a primeira parcela. Assim como aconteceu ano passado, o calendário é organizado de acordo com o mês de aniversário de cada beneficiário, de janeiro a dezembro.

A nova rodada do auxílio emergencial só pode ser paga para quem recebia o benefício em dezembro de 2020, seja o auxílio de R$ 600 ou a extensão de R$ 300. Ou seja, o governo não abriu prazo para novos cadastros. E quem recebeu negativa para receber a nova rodada podia fazer contestação até ontem, dia 12. O governo fará novas análises a cada mês, antes de pagar uma nova parcela, para verificar se o beneficiário continua elegível.

O auxílio emergencial 2021 será pago em quatro parcelas, que variam os valores entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375, a depender da composição familiar de cada beneficiário. O dinheiro de cada parcela, assim como aconteceu ano passado, é depositado em conta poupança social digital da Caixa. Ele pode ser movimentado pelo app Caixa Tem, em movimentações como pagamento de boletos.

Os beneficiários nascidos em abril, que recebem a primeira parcela hoje, poderão fazer saque e transferência a partir do dia 12 de maio. A partir da próxima quinta-feira, recebem o pagamento os beneficiários que nasceram em maio, além do novo grupo de aprovados pelo governo. No segundo caso, será feito o pagamento para quem nasceu entre janeiro e maio. Veja abaixo o cronograma oficial completo do benefício.

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0