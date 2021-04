Auxílio emergencial 2021: Veja quem recebe nesta terça (22)

Nesta quinta-feira (22), o auxílio emergencial volta a ser pago para beneficiários que fizeram cadastro pelo site e pelo aplicativo. Além disso, também será feito o pagamento para quem é beneficiário do Bolsa Família e começou a ter o valor depositado a partir do dia 16 deste mês.

Esse cronograma foi iniciado no dia 6 de abril e segue até dia 30 do mesmo mês. Ele é diferente do cronograma para beneficiários do Bolsa Família, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Esse grupo começou a receber na última sexta-feira e também segue até dia 30.

A primeira parcela da nova rodada do auxílio será creditada em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF). Quando depositado, o dinheiro pode ser utilizado para movimentações como pagamento de contas, de boletos e compras online via cartão de débito virtual. Nesta quinta, o pagamento será feito para quem nasceu em agosto.

A partir do dia 21 de maio, os beneficiários nascidos em agosto poderão fazer o saque em espécie ou transferência bancária direta da primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O valor da parcela varia de acordo com a composição familiar do beneficiário. Ela pode ser de R$ 150, para quem mora sozinho, de R$ 250, para famílias com mais de duas pessoas, e de R$ 375, no caso de mães chefes de família. A transferência pode ser feita antes da data ao realizar pagamento de boletos para contas de fintechs.

Veja abaixo todas as datas de depósito e saque para quem fez cadastro pelo aplicativo ou site e também para beneficiários do Bolsa Família.

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0