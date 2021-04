Auxílio emergencial 2021: Veja se você vai receber R$ 150, R$ 250 ou R$ 375

O pagamento do auxílio emergencial começará a ser feito nesta terça-feira (05). Mas o valor da parcela que cada beneficiário receberá depende da composição de sua família. A parcela recebida pode ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Para receber qualquer uma dessas parcelas, é necessário primeiramente ter recebido ao programa em dezembro de 2020. O grupo que recebeu no último mês do ano passado passará por nova análise para verificar se cumprem aos novos requisitos.

Se aprovados, receberão uma das três faixas de pagamento. Quem mora sozinho terá direito ao pagamento de quatro parcelas de R$ 150. Famílias com duas ou mais pessoas receberão quatro parcelas de R$ 250. E mulheres chefes de família receberão quatro parcelas de R$ 375. A efeito de comparação, na fase inicial do auxílio em 2020, as mães chefes de família receberam cinco parcelas de R$ 1,2 mil cada uma.

Outra grande mudança no auxílio emergencial 2021 é que ele só poderá ser pago para uma pessoa por família, além dessas pessoas terem que ter recebido ano passado, já estando no sistema do governo. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o pagamento será como aconteceu ano passado: os dois programas não são acumulativos e apenas o de maior valor será pago. Se o de maior valor for o auxílio, o Bolsa Família ficará em suspenso durante os quatro meses que o programa emergencial for pago.

O cronograma para beneficiários do Bolsa Família, se o auxílio for de maior valor, também é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Em abril, o pagamento para esse grupo será feito do dia 16 até o dia 30, sempre nos dias úteis.

No caso de quem fez o cadastro pelo site ou pelo aplicativo, o valor será inicialmente depositado em conta poupança social digital da Caixa e só depois poderá ser sacado ou transferido. As duas movimentações começam a ficar disponíveis a partir do dia 4 de maio.

Calendário do auxílio 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0