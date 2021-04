Auxílio Emergencial: Antecipar saque com Nubank

O pagamento do Auxílio Emergencial já está sendo realizado desde o dia 6 de abril de 2021, conforme a ordem dos pagamentos seguem um cronograma pré-estabelecido pela Caixa. Esse calendário se dá por mês de nascimento, através de um depósito na poupança social digital do aplicativo Caixa Tem.

No entanto, o saque do Auxílio Emergencial ainda não está disponível, uma vez que está autorizado somente 30 dias depois do benefício ter entrado no Caixa Tem. Através de alguns bancos digitais, como o próprio Nubank, é possível antecipar essa data de saque sem esperar 1 mês para ter acesso ao dinheiro.

Obviamente que através do próprio aplicativo do Auxílio Emergencial no aplicativo Caixa Tem, você já consegue utilizar seu benefício para duas funções principais:

Realizar Compras através da internet; Pagar suas contas de água, luz, gás, entre outras;

As formas de realizar esses pagamentos podem ser através do cartão virtual gerado no Caixa Tem, através do QR Code ou até mesmo boleto bancário. Essa última opção pode te ajudar a antecipar o pagamento do seu Auxílio Emergencial através do Nubank.

Como funciona o resgate do Auxílio Emergencial através do Nubank?

Além disso, há também a possibilidade de utilizar outros bancos digitais e fintechs com o mesmo objetivo, como Banco Inter, PagSeguro, Mercado Pago, etc. A liberação antecipada dos recursos é uma alternativa para quem precisa utilizar o dinheiro antes da data de saque, mas que não conseguem por meio das próprias funções do aplicativo.

Mas não há nenhum grande segredo envolvido nisso ou e nem a existência de qualquer coisa que seja ilegal, apenas o uso do recurso de depósito de boleto bancário que o próprio Banco Central autoriza essas fintechs a realizar. Da mesma forma que os beneficiários do Auxílio Emergencial também estão autorizados a utilizar boleto como forma de pagamento.

Sendo assim, gerar um boleto dentro do Nubank e realizar o pagamento dentro do aplicativo Caixa Tem fará com que seja feita uma transferência do Auxílio Emergencial e antecipar a data de saque do seu benefício.

Além disso, uma vez que seu dinheiro estiver na sua NuConta, você pode sacar através de um caixa eletrônico ou ainda transferir para outro banco para realizar o saque do seu Auxílio Emergencial.

Importante que o beneficiário fique atento às taxas que são cobradas em cada banco ou fintech antes de fazer essa operação, para que tenha um custo-benefício maior em seu saque. Para transferir com rapidez e sem custos para pessoas físicas, basta realizar um PIX através de sua conta Nubank ou qualquer outro banco digital que esteja utilizando.

Passo-a-passo para retirar seu Auxílio Emergencial com o Nubank

Para resgatar o seu Auxílio Emergencial através do boleto na sua NuConta, basta seguir os seguintes passos:

Acesse a NuConta através do seu aplicativo; A partir da tela inicial, selecione a opção “depositar”; O Nubank vai te perguntar: “Como você quer depositar na sua conta do Nubank?”, você seleciona a opção “boleto”. Coloque o valor que você deseja tirar do Caixa Tem, que é o valor do boleto que será gerado. Importante lembrar que se você quiser tirar o valor total do seu Auxílio Emergencial, basta colocar o valor correspondente (Ex.: Se você tem um Auxílio de R$ 250,00, coloque R$ 250,00 como o valor de seu boleto para retirá-lo por completo). Clique na setinha branca com círculo roxo no canto inferior direito para seguir; Seleciona a opção “Copiar código” ou então anote o código do seu boleto; Acesse o seu aplicativo do Caixa Tem, e vá na opção “pagar suas contas”; Coloque a opção “Digitar código de barras”; Se você tiver copiado o código, basta colá-lo e enviar. Caso você tiver anotado, basta digitá-lo manualmente e enviar da mesma forma; O Caixa Tem vai lhe informar o valor do boleto que você gerou, mas também você pode pagar um valor inferior, caso desejar. Digite o valor, confira se está correto (se atente ao número ao valor e aos centavos) e envie; O aplicativo vai pedir para você conferir os dados e informar a data da efetivação do pagamento (que acontece nos boletos em dias úteis). Caso esteja correto, aperte em “Sim” para continuar;

Após a transferência já ter sido feita, ela pode cair na sua conta do Nubank em até 3 dias úteis, embora também possa acontecer antes disso.