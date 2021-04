Auxílio emergencial: apps falsos podem abrir brecha para golpes; saiba como se proteger

Com o início da nova rodada de pagamento do auxílio emergencial, é preciso redobrar os cuidados para não cair em golpes digitais. Um levantamento da Kaspersky, empresa especializada em cibersegurança, identificou 18 aplicativos falsos sobre o benefício na Google Play Store, loja de apps disponível em celulares com sistema Android, e um na App Store, loja nos smartphones da Apple. As plataformas prometem consultas a calendários e valores de parcelas, mas, em vez disso, exibem muitos anúncios e notificações. Ao baixar um desses aplicativos, o usuário coloca em risco a privacidade de suas informações pessoais, o que pode trazer prejuízos sérios no futuro, alerta o pesquisador Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky.