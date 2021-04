Auxílio Emergencial: Bolsa Família paga 1ª parcela NESTA semana

Atenção, brasileiros! A nova rodada do auxílio emergencial está muito próximo para os beneficiários do programa Bolsa Família. Acontece que a primeira parcela do benefício será paga a partir da sexta-feira desta semana, 16 de abril, conforme o cronograma habitual do programa, que faz a triagem dos dez últimos dias úteis do mês.

Segundo o texto do artigo 5º da MP nº 1.039/21, que estabelece a volta das parcelas do auxílio emergencial, o beneficiário do Bolsa Família apenas poderá receber os pagamentos se o valor for mais vantajoso que o distribuído pelo programa.

Auxílio Emergencial

De acordo com as condições definidas pela MP do novo benefício, o valor pago pode variar conforme a composição familiar. Veja:

Parcela de R$ 150: Será destinada a famílias compostas por um único membro (unipessoal);

Parcela de R$ 250: Será pago para as famílias compostas por dois ou mais membros (casal com filhos pequenos);

Parcelas de R$ 375: Será pago para as famílias em que as mães são as únicas provedoras (monoparental).

Quem poderá receber?

Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:

Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família;

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550);

Ter recebido o auxílio emergencial em 2020.

Quem não vai receber?

Os que não têm direito ao auxílio são:

Trabalhadores desempregados que durante o recebimento do auxílio conseguiram um emprego;

Cidadão que aguardava algum benefício do governo ou INSS e teve o mesmo concedido agora;

Trabalhador que foi aprovado em algum concurso;

Trabalhadores formais, com carteira assinada;

Quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal;

Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial 2020;

Multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;

Pessoas menores de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Presidiários;

Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil.

Calendário do auxílio emergencial

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: