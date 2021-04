Auxílio Emergencial: Caixa cogita antecipar mais parcelas do benefício

As três últimas parcelas do auxílio emergencial 2021 podem ser antecipadas, do mesmo jeito que aconteceu com o da primeira, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Pedro deixou claro que, apesar disso, qualquer mudança que aconteça no calendário de pagamentos do restante do benefício vai depender de novas análises do ponto de vista operacional.









“A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos do ciclo 2, 3 e 4. Mas [vai ser] exatamente como fizemos agora: primeiro publicamos um calendário, vimos como era a dinâmica de pagamentos — tanto pela questão do aplicativo quanto de eventuais filas [nas agências] —, percebemos que estávamos muito bem, aí antecipamos”, disse.

Pedro anunciou na noite desta sexta-feira (16) a antecipação dos saques do auxílio, e a informação foi confirmada no site oficial da Caixa Econômica Federal. As datas de depósito para os nascidos em novembro e dezembro também foram adiantadas, para 28 e 29 de abril, respectivamente.

Com essa mudança, quem nasceu em janeiro poderá sacar o valor a partir do dia 30 de abril. Esse calendário vai até dia 17 de maio, que é quando os nascidos em dezembro poderão sacar o valor.