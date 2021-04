Auxílio emergencial: CAIXA fará somente mais um pagamento nesta semana

A Caixa Econômica Federal vai liberar mais um pagamento do auxílio emergencial nesta semana, conforme prevê o calendário de pagamentos do benefício. Segundo o banco, os valores vão variar de R$150 a R$375, de acordo com o perfil de cada beneficiário..

Os beneficiados desta semana são os nascidos em abril e maio. Quem nasceu neste mês recebe hoje (13). Já quem nasceu em maio receberá quinta (15).

Eles receberão o pagamento por meio de conta poupança e poderão movimentar os recursos digitalmente. Os saques em espécie serão liberados somente em maio.

Veja o calendário de depósitos do auxílio emergencial 2021 do mês de abril:

06 de abril: Nascidos em janeiro

09 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio – Liberação sexta-feira

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Ao todo, o benefício será pago para 45 milhões de trabalhadores. O custo, para isso, é de R$ 44 bilhões. Todo o montante será direcionado para o brasileiro vulnerável, para quem está passando dificuldade.

O valor pago será de R$250 para casais com ou sem filhos. Já o valor de R$150 será para quem reside sozinho (família unipessoal). Por fim, receberá o maior valor, de R$375, mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Consulta auxílio emergencial 2021

O Governo Federal liberou na última sexta-feira a consulta do auxílio emergencial 2021. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, ao acessar o portal, o trabalhador já pode ter ciência, se terá ou não direito ao valor do auxílio emergencial.

A consulta será bastante fácil e simples. Para isso, basta que o cidadão acesse o site e informe o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

É importante destacar que mesmo sendo aprovado para receber a primeira parcela, o governo federal poderá cortar o benefício depois. Acontece que o governo federal revisará, mensalmente, todos os cadastros aprovados antes de realizar um novo pagamento, para garantir que o dinheiro não seja recebido por quem não se encaixa nas regras previstas em lei.

Veja também: Consulta Dataprev auxilio emergencial 2021