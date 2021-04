Auxílio emergencial: calendário de pagamentos da semana é divulgado

Nesta segunda semana de pagamentos do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal começa a pagar novos lotes para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico. A liberação já aconteceu para nascidos em janeiro, fevereiro e março, e agora novas pessoas poderão ter acesso a primeira parcela do benefício.

Nesta semana, novos trabalhadores poderão receber o benefício. Além disso, uma grande novidade: nesta semana, os pagamentos serão liberados para o calendário de pagamentos para inscritos do Bolsa Família.

É importante destacar que o auxílio emergencial, versão 2021, está pagando três valores diferentes, a depender do perfil de cada beneficiário. Veja:

R$ 150 – Para quem mora sozinho

R$ 250 – Para famílias que têm dois ou mais pessoas

R$ 375 – Para famílias em que as mães são as provedoras do lar

Segundo informações do Governo, serão pagas mais quatro parcelas ainda em 2021, em que os trabalhadores precisam seguir todo o regulamento para receber o benefício, uma vez que o Governo Federal realizará um pente-fino antes do pagamento de cada parcela, o que ainda pode excluir muitos beneficiários que estejam recebendo de forma irregular.

Calendário de pagamentos desta semana

O calendário de pagamentos desta semana é da primeira parcela do auxílio emergencial. Além disso, logo abaixo estão disponibilizados quando o saque em dinheiro e transferência bancária para os grupos que recebem essa semana em conta poupança digital:

Nascidos em março

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 11 de abril (domingo).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 10 de maio (segunda-feira).

Nascidos em abril

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 13 de abril (terça-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 12 de maio (quarta-feira).

Nascidos em maio

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 15 de abril (quinta-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 14 de maio (sexta-feira).

Nascidos em junho

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 18 de abril (domingo).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 18 de maio (terça-feira).

Pagamentos do Bolsa Família

Nessa semana também começam os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, no entanto, apenas um grupo recebe essa semana.

NIS final 1

Inscritos do Bolsa Família com Número de Identificação Social – NIS terminado em 1, recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 16 de abril (sexta-feira).

Quem está fora do auxílio pode contestar até hoje, 12

Nesta segunda-feira, 12 de abril, termina o prazo para pessoas que tiveram o auxílio emergencial 2021 negado questionarem o motivo da não aprovação no auxílio emergencial 2021. Para fazer a contestação é simples. Basta acessar o site disponibilizado pelo Governo, clique aqui para acessar.

Aqueles que já tiveram o auxílio emergencial 2021 liberado e depois interrompido por alguma reavaliação, poderão fazer a contestação quando isso acontecer. Este prazo serve para aquelas pessoas que tiveram o benefício negado logo de cara na primeira parcela programada para este ano.

Neste ano de 2021, mais uma vez o Governo Federal deverá realizar os envios do SMS com o objetivo de cobrar os beneficiários que receberam o auxílio emergencial indevidamente. A proposta é que quem receber não se encaixando dentro das regras, terá que fazer a devolução do dinheiro.

Estima-se que, ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros recebam o SMS enviado pelo Governo Federal. A princípio, o envio será feito em dois lotes. Ainda não se sabe qual o valor foi pago indevidamente e nem quanto será restituído aos cofres do governo.