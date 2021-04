Auxílio Emergencial: Calendário de pagamentos desta semana já foi divulgado; confira lista completa

O Governo liberou a lista dos pagamentos do auxílio emergencial desta semana. A Caixa Econômica Federal já começou a pagar quem se inscreveu por meio dos aplicativos, site e CadÚnico. Os beneficiados até aqui foram os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.

Nesta semana, mais beneficiários irão receber os pagamentos, que também segue uma lista dos inscritos no Bolsa Família. Haverá uma pausa nesta semana por conta do feriado de Tiradentes, que é no dia 21 de abril, e cai na quarta-feira.

Nascidos em julho e agosto já começar a ser pagos com o auxílio emergencial. (Foto: Reprodução Twitter)



Segundo o Governo, serão pagas mais quatro parcelas ainda em 2021. Porém, quem se cadastrar deverá seguir todo o regulamento pois o Governo Federal fará uma pesquisa detalhada antes do pagamento para sair se aquela pessoa tem direito ao auxílio. A medida é para excluir beneficiários que estejam recebendo de forma irregular.









Os pagamentos da versão do auxílio emergencial de 2021 está pagando três valores diferentes; são eles:

R$ 150 – Para quem mora sozinho

R$ 250 – Para famílias que têm dois ou mais pessoas

R$ 375 – Para famílias em que as mães são as provedoras do lar

Calendário do auxílio emergencial – Foto: Reprodução/Caixa



Nascidos em julho

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 20 de abril (terça-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 20 de maio (quinta-feira).

Nascidos em agosto

Recebem na conta poupança digital a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 22 de abril (quinta-feira).

Saque e transferência a partir do dia 21 de maio (sexta-feira).

Pagamentos do Bolsa Família

Final 2

Rcebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 19 de abril (segunda-feira).

Final 3

Recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 20 de abril (terça-feira).

Final 4

Recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 22 de abril (quinta-feira).

Final 5

Recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 23 de abril (sexta-feira).