Auxílio Emergencial: Como antecipar o benefício pela conta digital do Itaú

A conta digital do Itaú, conhecida pelo nome iti, permite antecipar o resgate do seu Auxílio Emergencial em até um dia útil. Além disso, é possível fazer o saque do valor em caixa eletrônico. Através desse recurso da conta iti, os beneficiários do Auxílio Emergencial poderão acessar o valor antes do prazo que estava previsto.

Com isso, quem tiver direito ao recebimento vai poder sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos que pertencem a rede Banco24Horas. Há ainda a possibilidade de realizar transferência para qualquer banco.

Assim, é possível criar uma conta iti no próprio aplicativo, mas ao mesmo tempo é importante que se saiba que para antecipar o valores do Auxílio Emergencial é preciso ser um cliente da conta digital do banco Itaú.

Esse recurso estará disponível através da criação de boletos no próprio aplicativo do iti. Bem como, na conta será possível ter acesso a diversas funcionalidade, entre elas podemos destacar:

Pagamento de boletos;

Realização de compras online;

Pagamentos realizados através do cartão da conta iti ;

; Recarga de celular.

João Araújo, diretor do Itaú, diz que “Em um momento delicado como o que estamos vivendo, sabemos o quão importante é, para uma imensa parcela dos brasileiros, receber os valores dos recursos emergenciais no prazo mais curto possível. Durante a primeira fase do auxílio emergencial, portanto pudemos notar o quanto esse tipo de solução é positiva para as pessoas”

Como sacar ou transferir o Auxílio Emergencial pela conta iti

Para realizar algum saque ou até mesmo transferir seu dinheiro do Auxílio Emergencial através de uma conta iti do banco Itaú, basta seguir os passos a seguir:

Abrir a conta iti (onde o beneficiário já deve ter feito seu cadastro virado cliente); Clicar na opção “colocar dinheiro”; Colocar o valor de resgate; Entrar na opção de “criar boleto”; Fazer uma cópia do código de barras; Pagar no aplicativo do Caixa Tem; Aguardar o dinheiro cair na conta iti.

Esse tempo em que é preciso aguardar que o dinheiro caia na conta pode demorar um dia útil para que venha ser concretizado. Além disso, o recurso ficará disponível para saques, transferências ou outras possibilidades de ação que o próprio aplicativo vai lhe proporcionar nas opções.

Com isso podemos formular os calendários de acesso ao Auxílio Emergencial da seguinte forma:

Mês de nascimento Crédito no Caixa Tem Disponibilização no iti Janeiro 06/04 07/04 Fevereiro 09/04 12/04 Março 11/04 13/04 Abril 13/04 14/04 Maio 15/04 16/04 Junho 18/04 20/04 Julho 20/04 21/04 Agosto 22/04 23/04 Setembro 25/04 27/04 Outubro 27/04 28/04 Novembro 29/04 30/04 Dezembro 30/04 03/04

Em seguida, o dinheiro cai na conta iti em um dia útil e ficará disponível para saques, transferências ou qualquer outra funcionalidade do app que o cliente desejar utilizar. Além disso, para saber se você está elegível para receber o benefício do Auxílio Emergencial e qual o valor do benefício, é preciso acessar o portal da Caixa.