Auxílio emergencial: Contestação de negativa não será autorizada para quem já tem família recebendo

As consultas para verificar a obtenção do auxílio emergencial 2021 já foram abertas. No entanto, em casos em que o cidadão não foi aprovado para receber a nova rodada de parcelas, o resultado pode ser contestado. Porém, existem alguns casos em que não é permitida a reavaliação, como quando se constata “família contemplada”.

Segundo as novas condições do benefício, apenas um membro da família terá direito a aprovação. Caso uma família já tenha um representante para receber o auxílio, outro membro não poderá fazer uma nova solicitação e, neste caso, a opção de contestação não é disponibilizada.

Isso acontece porque mesmo que o governo analise novamente os dados do cidadão, não irá alterar o fato de que alguém da mesma família já teve a aprovação pelo programa. Assim, a opção de contestação nem aparece nessas situações.

Desde que o prazo para as consultas se iniciou, muitos criticaram o sistema por nem mesmo conseguirem contestar o resultado de elegibilidade do auxílio emergencial. Entretanto, sabe-se que existem situações em que a conclusão da análise não pode ser revogada.

Ainda assim, muitos cidadãos continuam a reclamar sobre afirmando que o valor disponibilizado pelo programa, bem como pra somente uma pessoa da família não é suficiente para sustento da mesma.

Família recebendo o auxílio

Como já é discutido desde a aprovação da Medida Provisória (MP) do Auxílio Emergencial, a previsão era que as criticas para essa situação fossem iminentes. Neste sentido, até mesmo deputados e famosos chegaram a criticar a condição que só permite uma pessoa recebendo o Auxílio por família.

Em 2020, na primeira rodada de pagamentos do Auxílio, a regra era menos incisiva. Na ocasião, até dois membros da mesma família poderiam receber o benefício. Contudo, mesmo diante as críticas, a regra não será alterada.

Calendário do auxílio emergencial

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: