Auxílio Emergencial deve ficar de fora da CPI da Covid, diz senador

Se depender do Senador Omar Aziz, o Congresso Nacional não vai colocar o Auxílio Emergencial dentro da CPI da Covid. Essa foi uma fala que repercutiu muito tanto na Câmara Federal como no Senado Federal. É que Aziz é o escolhido para presidir essa CPI.

Para Aziz, o Governo não tem muito o que explicar com esses pagamentos do Auxílio. Em entrevista para a Rádio CBN nesta quarta-feira (20), ele fez vários elogios ao Ministro Paulo Guedes. Disse, entre outras coisas, que Guedes fez o tudo o que o Ministério da Saúde pediu que ele fizesse.

“O Guedes não é culpado nisso, não vejo o que ele poderia fazer. Não lembro do ministro Guedes, quando foi solicitado pelo Ministério da Saúde ou por alguém, ele ter dito que não tinha dinheiro. Não vejo razão. Se alguém me apresentar um fato concreto eu concordo, mas esse fato aí não tem nada a ver. Não tem nenhuma relação”, disse Aziz.

O Senador disse ainda que espera que a CPI cumpra o papel de investigar o Governo sobre as ações com relação direta com a pandemia. Entre outras coisas, ele falou sobre a questão do alto número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil.

“É outra comissão que tem que tratar disso (do Auxílio Emergencial). A nossa comissão trata sobre a razão do Brasil ter 26% das mortes do mundo por Covid-19. O que nós não fizemos, o que acontece, por que a gente não comprou vacina, por que a gente não entrou nos consórcios, por que o Brasil não fez uma barreira sanitária. A questão do auxílio emergencial não é a CPI que vai tratar”, declarou Aziz.

CPI da Covid

Esta é uma semana decisiva para o futuro da CPI da Covid no Congresso. Acontece que os parlamentares irão definir uma série de pontos para essa investigação. Entre esses pontos está a escolha do relator ou da relatora desse texto. E esse é portanto um ponto crucial em toda essa história.

Ao dar essa entrevista para a rádio CBN, Aziz acabou provocando uma grande reação interna no Congresso. Em entrevistas para jornais de Brasília, alguns deputados chegaram a dizer que ele estaria tentando “blindar o Palácio do Planalto” de alguma forma.

No entanto Aziz nega que essa seja a questão. “A CPI vai buscar responsáveis, de forma muito equilibrada, pelo Brasil estar passando por isso”, disse ele na entrevista. Logo depois dessas declarações ele não voltou a falar mais sobre o assunto. Pelo menos não até a publicação desta matéria.

O que dizem os oposicionistas

Os oposicionistas querem que a questão do Auxílio Emergencial também entre na investigações desta CPI da Covid-19. Por isso, eles querem convocar o Ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele dê pelo menos um depoimento no plenário da Câmara dos deputados.

Esses deputados dizem que existiria uma relação entre o número de mortes e a falta de pagamento do Auxílio emergencial entre os meses de janeiro e março. Isso porque, ainda de acordo com esses deputados, as pessoas precisaram sair para trabalhar no pior momento da pandemia no Brasil.

Além disso, esses oposicionistas dizem que em um contexto mais amplo, a pandemia não deixa um rastro de destruição apenas nas mortes, mas na fome também. Por isso, eles querem incluir o programa na investigação. Agora, eles aguardam os próximos dias para saber como o Congresso vai reagir a todas essas situações.