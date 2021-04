Auxílio Emergencial: Extra dá desconto em compras

A rede de supermercados Extra informou que está voltando com a vantagem de 5% de desconto para realizar compras utilizando o Auxílio Emergencial. Com a promoção oferecida pela empresa, os clientes que optarem comprar por lá e que forem contemplados pelo benefício do governo terão essa vantagem.

Importante lembrar que essa não é novidade oferecida Extra, uma vez que na época do pagamento do Auxílio Emergencial em 2020 esse desconto também estava em vigor, com duração por alguns meses. Além disso, essa promoção vale para os estabelecimentos do Extra em todo o Brasil.

As lojas que pertencem ao Extra são bastante diversas e espalhadas pelo país. Alguns dos principais tipos são:

Extra Hiper;

Hiper; Mercado Extra ;

; Mini Extra ;

; Drogaria Extra.

Vale salientar que os descontos não são oferecidos pelo Extra em postos de combustíveis e nem através do e-commerce, ou seja, no comércio eletrônico através da internet, funcionando apenas para as compras realizadas no formato presencial pelos beneficiários do Auxílio Emergencial.

Esse desconto deve durar até o final do cumprimento do cronograma de pagamentos do benefício, da mesma forma que aconteceu no ano passado. Quando o Auxílio Emergencial foi interrompido ao final do mês de dezembro de 2020. Mas é importante que o cliente tenha certeza de que já tem o dinheiro do Auxílio antes de ir às compras.

Como conseguir o desconto no Extra pagando com o Auxílio Emergencial?

O consumidor do Extra só vai conseguir pagar suas compras com o Auxílio Emergencial e ter direito ao desconto se fizer isso através do aplicativo Caixa Tem. Desse modo, o beneficiário precisa ficar atento se o dinheiro realmente foi creditado no seu saldo no aplicativo.

Muitas pessoas podem acabar indo fazer as compras no supermercado na data que deveriam ser pagos pelo benefício, conforme o calendário da Caixa, mas quando observam o saldo percebem que ainda não receberam, mesmo sendo o dia correto com sua data de nascimento. Isso acontece porque ocorrem alguns erros durante o pagamento com alguns usuários, que podem receber em algum lote extra em outra data.

Após essa verificação e com seu dinheiro em conta do Caixa Tem, é só seguir os 5 passos seguintes para realizar o pagamento:

Acessar o aplicativo Caixa Tem; Entrar na opção “pagar na maquininha”; Verifique se ocorreu a abertura da câmera do seu celular; Apontar a câmera para o QR Code gerado na maquininha de cartão do Extra; Clicar em “confirmar” para terminar o processo de pagamento da compra.

Boa parte Auxílio Emergencial fica na alimentação

No começo de abril de 2021, o Auxílio Emergencial voltou a ser pago aos brasileiros após uma interrupção de quatro meses. No entanto, o benefício acabou sendo menor do que as primeiras parcelas oferecidas quando se iniciou em 2020. Importante lembrar que foram pagas parcelas de R$ 600,00, mas depois o benefício diminuiu para R$ 300,00, exceto em casos excepcionais de mães solteiras, por exemplo, que recebiam o dobro.

Esse ano, o Auxílio Emergencial tem diferentes valores de pagamento, que são R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00, dependendo de qual das categorias estabelecidas pela Caixa você se encaixe. O fato é que os valores têm sido cada vez menores para uma parcela dos brasileiros, além do número de beneficiários também ter diminuído.

Por conta disso, o Auxílio Emergencial ainda ajuda muitas famílias, mas com a redução do benefício e com os produtos mais caros devido a inflação, o poder de compra dos brasileiros diminuiu com o recurso. Quase todo dinheiro acaba sendo gasto exclusivamente com alimentação.

Uma pesquisa feita pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj) apontou que 90% dos que receberam Auxílio Emergencial gastaram mais de 75% com alimentação. Por conta disso, embora também não seja um desconto tão alto, a redução de 5% no Extra para quem recebe o benefício acaba unindo forças para que as famílias se mantenham durante a pandemia.