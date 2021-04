Auxílio Emergencial: Governo Federal antecipa pagamentos nesta semana

Alguns pagamentos e saques da primeira rodada do Auxílio Emergencial foram antecipados pelo Governo Federal. A antecipação dos saques começa nesta sexta-feira (30).

Os nascidos em outubro terão o benefício depositado na poupança digital da Caixa Tem nesta terça-feira (27). Nascidos em novembro e dezembro receberão o valor na quarta-feira (28) e quinta-feira (29), respectivamente.









No calendário de pagamento antigo, as datas de pagamento eram no dia 29 e 30 de abril. A Caixa já disponibilizou o valor para os nascidos de janeiro até setembro. Ainda serão disponibilizados mais 3 depósitos.

Em vez de investir no combate à pandemia (comprando vacinas e mantendo Auxílio Emergencial em R$ 600), Bolsonaro prefere manter as emendas parlamentares do Centrão. pic.twitter.com/tgDnzlvbi1 — Raul Marcelo (@raulmarcelo_)

April 26, 2021





Esta rodada do auxílio emergencial foi dividida em quatro parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da quantidade de pessoas que compõem o grupo familiar do trabalhador. Mães de família recebem o valor mais alto, enquanto quem mora sozinho recebe o mais baixo.

Para verificar a situação do benefício, o trabalhador pode acessar o aplicativo do auxílio emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. O prazo para contestação acabou no dia 12 de abril.