Auxílio Emergencial: liberação de saques começa nesta sexta (30)

A Caixa Econômica deve começar a liberar nesta sexta-feira (30) os saques da primeira parcela do Auxílio Emergencial. Como no passado, a ordem da liberação será feita pela data de nascimento do beneficiário. Assim, as pessoas nascidas em janeiro poderão sacar o valor ainda hoje.

Na última semana, o Governo Federal anunciou a decisão de antecipar o calendário da primeira parcela do benefício. Antes, o dinheiro só poderia ser retirado da conta poupança no dia 4 de maio. No novo cronograma, todos os beneficiários poderão fazer saques e transferências até o dia 17 de maio, enquanto no calendário anterior a previsão era que o último saque fosse realizado no dia 4 de junho. Confira as novas datas:

Caixa/Divulgação

O calendário de crédito em conta também foi alterado. Veja o cronograma atualizado:

Caixa/Divulgação

As transferências serão realizados por meio da conta digital social, criada pela Caixa em nome do beneficiado no ano passado e toda a movimentação do dinheiro pode ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem.

Mais famílias incluídas

Na última terça-feira (27), o Ministério da Cidadania anunciou que mais 206 mil famílias foram incluídas no programa de Auxílio Emergencial após reanálises de cadastro. O grupo deve receber as duas primeiras parcelas ao mesmo tempo, seguindo o calendário que volta para os nascidos em janeiro no dia 16 de maio.

As pessoas que ainda não sabem se podem receber o auxílio ou que têm dúvidas sobre o benefício, podem ligar na central 111 da Caixa. O serviço funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Também é possível tirar dúvidas pelo site.