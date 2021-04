Auxílio Emergencial: Mais da metade dos trabalhadores gasta o benefício de maneira digital

Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, mais da metade dos trabalhadores beneficiados pelo auxílio emergencial gasta o dinheiro do auxílio emergencial pelo aplicativo, antes de sacarem o valor.

Durante sua participação no programa A Voz do Brasil, Pedro também ressaltou a importância do app Caixa Tem: “As pessoas estão utilizando muito bem o Caixa Tem. Mais da metade das pessoas já consome o benefício antes de fazer o saque nas lotéricas e nas agências. Isso é muito importante porque essas contas são de graça e vão ficar depois do auxílio”.









Pedro também afirmou que a Caixa Econômica Federal pagou, no ano passado, 120 milhões de brasileiros através do aplicativo, e disse que o banco irá continuar pagando os benefícios sociais e trabalhistas através das poupanças digitais.

Quem tiver o mínimo de humanismo, sabe que agora não é hora de discutir eleições. Agora é hora de discutir:

– Vacina

– Auxílio Emergencial

– Ajuda às pequenas e médias empresas

– Investimento público

– Geração de emprego — Lula (@LulaOficial)

April 8, 2021





“O governo incluiu 38 milhões de pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de benefício social. Essas pessoas receberam uma conta bancária de graça”, disse Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa disse que, em dois casos, os trabalhadores que recebem o benefício terão que ir às agências da Caixa antes de receberem o pagamento. O primeiro caso é quando o usuário trocou de número de telefone entre o final de 2020 e abril de 2021, e tiveram o app bloqueado.

O segundo caso é quando o beneficiário possui mais de um CPF. Nessa situação, o trabalhador precisa ir à uma agência para comprovar sua identidade. “Não precisa chegar cedo, basta levar identidade e o desbloqueio demora cinco minutos”, diz Pedro.