Auxílio Emergencial: Mais um pagamento liberado.

Neste domingo (11), a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do Auxílio Emergencial para mais um grupo de pessoas. Dessa vez, o benefício foi concedido para quem nasceu no mês de março e o valor do pagamento deve ser conferido de acordo com as especificações que cada um deve receber.

O pagamento do Auxílio Emergencial tem três valores distintos. A princípio, são quatro parcelas de R$ 250,00, porém há exceções para mulheres chefes de família que serão beneficiadas com R$ 375,00, bem como as famílias formadas por apenas uma pessoa, cujo valor é de R$ 150,00.

Assim como no Auxílio Emergencial 2020, os pagamentos em 2021 se dão através da data de nascimento do beneficiário, de modo que deve se seguir o calendário. Ao passo que o dinheiro estará disponível na poupança social digital, no aplicativo Caixa Tem, em uma data, e o período de saque do dinheiro físico em outra.

Quando estará disponível a opção de saque do Auxílio Emergencial?

Apesar do crédito em conta, o dia de saque em dinheiro físico para os nascidos no mês de março será apenas no dia 10 de maio. Do mesmo modo que para os nascidos em janeiro, o saque só será disponibilizado no dia 4 de maio de 2021.

Não é necessariamente preciso esperar o dia de saque para utilizar o dinheiro do Caixa Tem, uma vez que a própria Caixa já informou a possibilidade do pagamento de compras e contas através do aplicativo, assim que o dinheiro estiver em conta. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Magalhães, é possível usar a poupança social digital para:

Realizar compras na internet;

Pagamento de contas como água, luz, gás, etc;

Uso do cartão de débito no aplicativo com o celular.

Juntamente com isso, também é possível usufruir dos benefícios do aplicativo Caixa Tem e do Auxílio Emergencial através do pagamento via QR Code.

Confira o cronograma para os próximos pagamentos

Se você nasceu em algum mês que não sejam os que foram pagos, nesse caso janeiro, fevereiro e março. É possível saber quando você vai receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial através do cronograma de pagamentos disponibilizado pela Caixa, assim como as datas de saque. Veja o calendário:

Mês de nascimento Pagamento no Caixa Tem Data de saque do Auxílio Emergencial Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril 25 de maio Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1º de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho

Para os nascidos em março, além do recebimento da primeira parcela no dia de hoje (11), a Caixa já disponibilizou também as datas das próximas parcelas. Eventualmente o depósito no Caixa Tem para os nascidos no mês será:

Segunda parcela – 23 de maio;

Terceira parcela – 25 de junho;

Quarta parcela – 28 de julho.

Para os beneficiários do Bolsa Família o pagamento será realizado de acordo com o número final do NIS, que varia de 0 a 9. Demais datas e calendário de pagamento do Auxílio Emergencial estão disponíveis no site da Caixa.