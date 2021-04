Auxílio Emergencial: Ministério da Cidadania inclui mais 206 famílias no programa

O Ministério da Cidadania anunciou na tarde desta quarta-feira (27) que mais 206 famílias irão receber o auxílio emergencial, após reanálise de cadastros. Os novos incluídos irão receber a primeira e segunda parcelas ao mesmo tempo.

A liberação do valor continua seguindo o calendário do próximo pagamento, que começa no dia 16 de maio para quem nasceu no mês de janeiro. Segundo o Governo Federal, o total dos pagamentos de cada parcela para esses trabalhadores será de R$ 40,2 milhões.









O pagamento para nascidos no mês de outubro aconteceu nesta última terça-feira (26). No total, 2,4 milhões de famílias receberam o pagamento, que totalizou R$ 505,8 milhões. Segundo o Ministério da Cidadania, 24 milhões de famílias já receberam a primeira parcela.

07 – 23/11/2020 Guedes gosta de se colocar como inventor do auxílio emergencial (e a mídia vai na onda), o que é uma mentira. No final do ano passado, contra as evidencias científicas, assim era o posicionamento dele, diante de um país acumulando mortes.https://t.co/avJOyhdp9V — Marcos Queiroz (@marcosvlqueiroz)

As parcelas do benefício foram divididas em quatro pagamentos de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da quantidade de pessoas que compõem o grupo familiar do trabalhador. Mães de família recebem o valor mais alto, enquanto quem mora sozinho recebe o mais baixo.

Para verificar a situação do benefício, o trabalhador pode acessar o aplicativo do auxílio emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. O prazo para contestação acabou no dia 12 de abril.