Auxílio emergencial: Não está na LISTA de aprovados? Veja como contestar

Nesta semana, o Governo Federal liberou a lista de beneficiários que receberão o auxílio emergencial em 2021. O Nada menos que 45 milhões de cidadãos vão receber o benefício, que vai variar entre R$150 e R$375, a depender do perfil de cada beneficiário. A primeira parcela começa a ser paga daqui a 3 dias.

A 1ª parcela começará já na próxima terça-feira, 06 de abril, aos nascidos em janeiro. A liberação acontecerá na Poupança Digital. Os pagamentos continuarão sendo feitos até 30 de abril com aqueles que nascem em dezembro. O saque em dinheiro desta 1ª parcela, porém, apenas será possível no mês seguinte.

Para saber se você está na lista de aprovados do auxílio emergencial 2021 é bem simples. Para isso, é necessário que você acesse o site do Governo Federal – Ministério da Cidadania, o site da Caixa, ou ligar no telefone 111.

Caso você não esteja na lista, uma contestação poderá ser feita para que o governo faça uma reavaliação. Esse procedimento poderá ser feito de maneira muito simples. Basta que o usuário clique na aba “Contestar”, logo após verificar que não consta seu nome na lista de aprovados. Mas atenção, o prazo vai até o dia 12 de abril.

Ademais, vale dizer que somente alguns critérios que podem ser contestados. Veja quem pode e quem não pode receber o auxílio emergencial:

Requisitos para receber o auxílio emergencial

Para receber o auxílio emergencial, o trabalhador não poderá ter adquirido vínculo de emprego formal. Ademais, o brasileiro não deve receber recurso financeiro de benefício previdenciário, assistencial, trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Abono-Salarial PIS/PASEP e os benefícios do Bolsa Família.

Inicialmente, ele também não poderá ter indicativo de óbito no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC ou no Sistema de Controle de Óbitos – Sisobi ou ter o CPF vinculado, como instituidor, à concessão de pensão por morte de qualquer natureza; ou estar preso em regime fechado ou ter o CPF vinculado, como instituidor, à concessão de auxílio-reclusão.

Mas quem pode receber o auxílio emergencial?

Está apto a receber o auxílio emergencial os trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Além disso, o benefício também será disponibilizado para:

quem possui renda familiar de até três salários mínimos, ou seja, de R$ 3.300, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550); e

quem recebeu o auxílio em 2020.

Auxílio Emergencial em 2021

Desde 2021, cresce a indagação acerca de como ficaria o pagamento do benefício. Isso se deu já que os primeiros três meses do ano (janeiro, fevereiro e março) correram sem qualquer concessão. O último pagamento foi em dezembro do ano passado.

No ano de 2020, por sua vez, o Governo Federal liberou 9 parcelas totais do benefício. Dessas, 5 foram no valor de R$ 600,00 para o público geral e R$ 1.200,00 para mães solo. Entretanto, as 4 parcelas seguidas foram reduzidas pela metade, ou seja, R$300.

Já para este ano, após o período em aberto, o Governo Federal liberou novos valores do benefício. Dessa maneira, decidiu-se por:

Auxílio Emergencial de R$ 250 para a maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos);

para a maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos); Auxílio Emergencial de R$ 150 para quem reside sozinho (família unipessoal);

para quem reside sozinho (família unipessoal); Auxílio Emergencial de R$ 375 para mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Segundo informações do Decreto 10.661 de 2021, considera-se família monoparental como “grupo familiar chefiado por mulher sem marido ou esposa com, ao menos, uma criança ou adolescente”. Ademais, entende-se por família unipessoal aqueles que moram sozinhos.

De acordo com a Medida Provisória 1.039 de 2020, foi possível realizar a restrição do público geral que receberá as quantias. Isso porque, o dispositivo legal elencou diversas outras exigências para a concessão do benefício.

E para quem não atualizou aplicativo?

Durante atualização do cadastro do Caixa Tem, muitos brasileiros criticaram o sistema do aplicativo que apresentava alguns erros durante o procedimento, impedindo a atualização do aplicativo.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, revelou que a falta da inclusão de documentos no cadastro não impedirá que o beneficiário receba os valores do benefício.

Segundo ele, quem não realizou a atualização mesmo assim pode receber. Ele deixou claro que a atualização do cadastro é importante para reduzir potenciais problemas, mas que não impede o recebimento do auxílio.

“A não atualização não implica em problemas de recebimento”, confirmou.

O procedimento solicitado pela Caixa teve início no dia 14 de março e encerrou no dia 31 de março. A ordem de atualização era de acordo com data de nascimento dos usuários. No entanto, muitos não conseguiram concluir a atualização. O presidente do banco não esclareceu o motivo da falha do sistema, mas afirmou que haverá outro período para atualizações em maio.

O auxílio emergencial 2021 teve o seu calendário divulgado. A liberação das datas aconteceu no Palácio do Planalto. O calendário/cronograma com todas as datas já foi liberado.

O calendário de pagamentos, a seguir, é destinado para os beneficiários inscritos pelo site ou aplicativo da Caixa, denominado de Caixa Tem. Este grupo, por sua vez, são os informais, microempreendedores individuais e desempregados que receberam auxílio emergencial no ano passado. Além destes, também incluem-se os brasileiros com Cadastro Único.

