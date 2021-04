Auxílio Emergencial não evita que 43% dos beneficiários tenham renda menor

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou uma pesquisa em que mostra que mesmo com o Auxílio Emergencial, o benefício não vai resolver os problemas causados na renda dos brasileiros durante o período do coronavírus. Os dados apontaram que 43% das pessoas terão uma renda menor do que no período anterior à pandemia.

Essa proporção se refere justamente às pessoas que já fazem parte do grupo de beneficiários do Auxílio Emergencial no valor de R$ 150, que é dedicado às pessoas que moram sozinhas. Sendo assim, não estão sendo consideradas na pesquisa as pessoas que recebem R$ 250 (casais) ou R$ 375 (mulheres chefes de família).

Entre os que recebem R$ 150 no Auxílio Emergencial totalizam-se 20 milhões de pessoas no Brasil. A parcela da pesquisa que disse que vai ter uma renda menor do que antes da pandemia também afirmaram não conseguir repor isso com o valor do Auxílio.

O estudo da FGV ainda mostrou que os homens passaram a ganhar 2% a menos, enquanto as mulheres passaram a ter uma redução na renda de 4% no período considerado. Os valores obtidos na pesquisa consideraram a renda das pessoas no ano passado, antes do mês de início da pandemia.

Auxílio Emergencial não supre as necessidades de muitos brasileiros

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que o Auxílio Emergencial não vai ser capaz de suprir todas as necessidades e compromissos nas finanças que a população brasileira terá que arcar daqui pra frente, algo que já tinha sido alertado por especialistas, mas que agora se confirma pelos números.

Não resolve mas ajuda, essa é a conclusão que se pode ter, uma vez que a renda dos homens seria 20% menor sem o Auxílio Emergencial, enquanto nas mulheres a renda seria ainda mais comprometida, com uma queda de 29%.

O problema acabou sendo ainda maior quando o Auxílio Emergencial começou a ser pago nesta última terça-feira (6) para os nascidos no mês de janeiro. Muitas pessoas que deveriam receber neste dia ainda estão em processamento na consulta, enquanto os demais apresentam outros tipos de problemas variados de acesso ao aplicativo.

As pessoas que recebem o Bolsa Família ainda apresentam seus dados em processamento, embora a aprovação desse grupo deve ocorrer no máximo até o dia 16 de abril, que é quando se inicia o pagamento para eles.

Saiba mais sobre o Auxílio Emergencial 2021

Estima-se que o benefício será pago a 45 milhões de pessoas, dos quais 9 milhões são chefes de família, cujo valor é de R$ 375 e 16 milhões de brasileiros vão receber os R$ 250. O governo disponibilizou R$ 44 bilhões para o pagamento do Auxílio Emergencial.

Além disso, o aumento da lista de beneficiários do Auxílio Emergencial está sendo negociado pelo governo, como confirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nesta última terça-feira (6) em uma entrevista à CNN Brasil.

Guimarães disse que “Há conversa com governo e congresso possibilitando revisão desses pontos para incluir mais gente”. Ele lembrou que o Auxílio agora tem algumas mudanças, o que impede que duas pessoas por família recebam o benefício, além de que o limite de renda máxima é de 3 salários mínimos na família ou meio salário mínimo por pessoa.