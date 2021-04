Auxílio Emergencial: Nascidos em setembro receberão benefício neste domingo

A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para trabalhadores nascidos em setembro neste domingo (25),e o valor poderá ser acessado pelo aplicativo da Caixa Tem.

Esta rodada do auxílio emergencial foi dividida em quatro parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da quantidade de pessoas que compõem o grupo familiar do trabalhador. Mães de família recebem o valor mais alto, enquanto quem mora sozinho recebe o mais baixo.









O governo antecipou os últimos dois pagamentos, que agora acontecerão um dia antes em relação ao calendário original. Os saques também serão disponibilizados antecipadamente, de 4 de maio para 30 de abril.

Para verificar a situação do benefício, o trabalhador pode acessar o aplicativo do auxílio emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. O prazo para contestação acabou no dia 12 de abril.

Os beneficiários do Bolsa Família que possuem o número do NIS terminado em 5 receberam a primeira parcela do auxílio nesta sexta-feira (23). De acordo com o Ministério da Cidadania, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família irão receber o auxílio no mês de abril.