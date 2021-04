Auxílio Emergencial: Novo pagamento liberado HOJE; Confira!

No último domingo (11), a Caixa Econômica Federal liberou um novo lote de pagamento do Auxílio Emergencial para mais pessoas. Dessa vez, o benefício é concedido para quem nasceu no mês de maio e o valor do pagamento é de acordo com as especificações que cada um deve receber.

É importante lembrar que o pagamento do Auxílio Emergencial tem três valores distintos. A princípio, são quatro parcelas de R$ 250,00, porém há exceções para mulheres chefes de família que serão beneficiadas com R$ 375,00 e as famílias formadas por apenas uma pessoa, cujo valor é de R$ 150,00.

Assim como foi em 2020, os pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 acontecem de acordo com a data de nascimento dos beneficiários, que segue o calendário da entrada do dinheiro na poupança social digital do Caixa Tem e também o período de saque do dinheiro físico, que são duas datas distintas.

Quando posso sacar meu Auxílio Emergencial?

Apesar do crédito em conta no Caixa Tem, a data de saque em dinheiro físico para os nascidos no mês de maio será no dia 14 de maio. Vale salientar que os nascidos em janeiro terão a possibilidade de saque apenas no dia 4 de maio de 2021.

Não é preciso aguardar o dia de saque para utilizar o dinheiro do Caixa Tem, já que a Caixa informou ser possível pagar compras e contas através do aplicativo quando o dinheiro estiver em conta. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Magalhães, a poupança social digital pode ser utilizada para:

Realizar compras na internet;

Pagamento de contas como água, luz, gás, etc;

Uso do cartão de débito no aplicativo com o celular.

Pode-se ainda usufruir dos benefícios do aplicativo Caixa Tem e do Auxílio Emergencial através do pagamento pelo QR Code.

Quais as datas dos pagamentos das outras parcelas?

Se você nasceu em algum dos meses em que o Auxílio Emergencial ainda não tenha sido pago, é possível saber quando você receberá a primeira parcela através do cronograma de pagamentos disponibilizado pela Caixa, assim como as datas de saque. Confira a seguir:

Para os nascidos em maio, além do recebimento da primeira parcela no dia de hoje (15), a Caixa já disponibilizou também as datas das próximas parcelas. O depósito no Caixa Tem para os nascidos no mês serão nos dias:

Segunda parcela – 28 de maio;

Terceira parcela – 30 de junho;

Quarta parcela – 3 de agosto.

Importante lembrar que os beneficiários do Bolsa Família terão seu pagamento realizado de acordo com o número final do NIS, que varia de 0 a 9. As demais datas e calendário de pagamento do Auxílio Emergencial estão disponíveis no site da Caixa.