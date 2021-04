Auxílio emergencial paga sétimo grupo; veja quando você recebe

Nesta terça-feira (20), a Caixa Econômica Federal autorizou o pagamento do auxílio emergencial 2021 para os nascidos em julho. Este é sétimo pagamento realizado desde que o primeiro ciclo foi iniciado no último dia 6.

O pagamento também é o terceiro para beneficiários do Bolsa Família, hoje recebem aqueles com NIS final 3.

O calendário do auxílio emergencial está dividido em dois grupos: pessoas que recebiam o Bolsa Família; e desempregados, autônomos e informais. O primeiro grupo está sendo pago de acordo com o número final do NIS e o segundo referente ao mês de nascimento.

Ao todo serão quatro parcelas que deverão ser pagas até agosto e o saque ficará disponível até setembro. Saiba mais também sobre a liberação do PIX para o auxílio emergencial.

Outros pagamentos do auxílio nesta semana

Nascidos em agosto devem receber ainda está semana a primeira parcela. O pagamento será feito na quinta-feira (22).

Já as pessoas que antes eram beneficiárias do Bolsa Família recebem ainda quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o pagamento da primeira parcela será feito para quem tem NIS final 4 e 5.

O calendário do auxílio emergencial 2021 deve seguir com o pagamento da primeira parcela até 30 de abril, quando todos os grupos devem receber.

Calendário completo do auxílio emergencial 2021:

Autônomos, informais e desempregados:

06 de abril: pagamento para nascidos em janeiro

09 de abril: pagamento para nascidos em fevereiro

11 de abril: pagamento para nascidos em março

13 de abril: pagamento para nascidos em abril

15 de abril: pagamento para nascidos em maio

18 de abril: pagamento para nascidos em junho

20 de abril: pagamento para nascidos em julho

22 de abril: pagamento para nascidos em agosto

25 de abril: pagamento para nascidos em setembro

27 de abril: pagamento para nascidos em outubro

28 de abril: pagamento para nascidos em novembro

29 de abril: pagamento para nascidos em dezembro

Beneficiários do Bolsa Família:

Qual o valor número de parcelas do auxílio emergencial em 2021?

Na realidade, o valor do benefício deve ter mesmo três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.

Já nos casos de mulheres chefe de família o valor pago será de R$ 375.

Já o pagamento das parcelas do auxílio emergencial deve começar só em abril. Ao todo é estimado que estejam garantidas 4 parcelas para população, ou seja, o benefício duraria até julho.

O auxílio emergencial foi possível graças a PEC Emergencial, que liberou 44 milhões fora do teto de gastos para o pagamento do benefício.