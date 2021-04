Auxílio Emergencial: Pagamento da primeira parcela começa hoje; confira calendário completo

O pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 começa nesta terça-feira (6). Um total de 2,36 milhões de cidadãos, nascidos em janeiro e que não recebem do Bolsa Família, já recebem no dia de hoje.

Para quem faz parte do Bolsa Família, o benefício começa a ser pago no dia 16 de abril (sexta-feira). O pagamento desta terça-feira será creditado na poupança digital da Caixa, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.









O valor pode ser inicialmente usado para pagamento de contas e compras através do cartão virtual. Transferências e saques só serão liberados a partir do dia 4 de maio. Confira o calendário completo no final da matéria.

É possível fazer a consulta da situação do benefício através do app do auxílio emergencial, pelo site do Auxílio da Caixa Econômica Federal (http://auxilio.caixa.gov.br/) ou pelo site do Dataprev (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/).