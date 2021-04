Auxílio Emergencial: Sai pagamento da primeira parcela para nascidos em abril; confira calendário

O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para trabalhadores nascidos em abril acontece nesta terça-feira (13), pela Caixa Econômica Federal. Somente beneficiários que não estão inscritos no Bolsa Família recebem neste dia.

O Ministério da Cidadania afirma que 2,38 milhões de famílias recebem o benefício: “Com mais essa remessa de transferências para as contas sociais da Caixa, o pagamento já chega a 9,4 milhões de famílias em um repasse de R$ 1,94 bilhão”.









Já para quem está inscrito no Bolsa Família, o pagamento começa no dia 16 de abril. O pagamento da primeira parcela para todos os beneficiários dura até o dia 30 de abril. O valor é creditado na poupança social digital da Caixa, que pode ser utilizada através do app Caixa Tem.

Inicialmente, o valor só pode ser usado para o pagamento de contas e compras através do cartão virtual. Quem recebe nesta terça-feira (13) só poderá fazer saques e transferências a partir do dia 12 de maio.

Para verificar a situação do benefício, o trabalhador pode acessar o aplicativo do auxílio emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. O prazo para contestação acabou nesta segunda-feira (12).