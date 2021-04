Auxílio Emergencial: Saiba a data de aprovação dos que estão “em processamento”

O presidente da Caixa, Pedro Magalhães, fez uma live nesta sexta-feira (9) onde expôs algumas observações importantes a respeito do pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Um dos pontos abordados foi justamente as pessoas que ainda estão “em processamento”, quando realizam a consulta no portal da Caixa para saber se têm direito ou não ao benefício.

O pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em janeiro começou nesta última terça-feira (6), mas mesmo com a data de recebimento, muitos continuaram em processamento e não puderam receber ainda o benefício. Aí surge a pergunta: Quando essas pessoas vão receber?

Conforme disse o presidente da Caixa, no próximo dia 15 de abril de 2021 mais de 200 mil brasileiros que estão neste momento em processamento vão ter o seu resultado divulgado e, por consequência, receber o Auxílio Emergencial.

Quem terá uma resposta no dia 15 de abril para o Auxílio Emergencial?

Importante dizer que dentro desses mais de 200 mil que vão receber neste dia, estão incluídos os que estavam “em processamento” durante todos os demais dias de recebimento do Auxílio Emergencial, mas que a Caixa está em atraso de pagamento com estas pessoas.

Sendo assim, o dia 15 de abril pode ter pessoas dos dias 6, 9, 11 e 13 de abril, além das próprias pessoas que já receberiam o Auxílio Emergencial neste dia referente ao mês de nascimento em junho. As pessoas com meses de nascimento de junho em diante vão receber em seus dias conforme o cronograma regular de pagamentos, a saber:

Mês de nascimento Recebimento no Caixa Tem Junho 18/04 Julho 20/04 Agosto 22/04 Setembro 25/04 Outubro 27/04 Novembro 29/04 Dezembro 30/04

Apesar da fala do presidente da Caixa sobre os que tiverem os dados finalmente processados no dia 15 de abril, isso não significa que todos que estão com as informações “em processamento” terão uma resposta definitiva nesse dia sobre aprovação do Auxílio Emergencial. Dificilmente essas aprovações acabam contemplando todos, assim como no ano passado, o que pode colaborar para o surgimento de novos lotes.

Serei aprovado no próximo dia 15 de abril?

Além da data do dia 15 de abril provavelmente não contemplar todos os que estiverem “em processamento”, importante lembrar que mesmo tendo essa resposta, ela pode ser negativa, ou seja, você pode esperar até esse dia, mas se não estiver de acordo com as regras para estar elegível ao recebimento conforme a análise, você vai acabar sendo reprovado no Auxílio Emergencial.

Desse modo, é importante que você fique atento a alguns dos critérios que a Caixa estabeleceu para os que realmente vão receber o Auxílio Emergencial em 2021:

Ter uma renda mensal de até três salários mínimos;

Possuir uma renda per capita menor que meio salário mínimo;

Ter sido elegível para receber no ano de 2020.

Importante lembrar que o benefício tem três valores diferentes pagos aos beneficiários que são: R$ 150,00 (Pessoas que moram sozinhas), R$ 250,00 (Famílias, em geral, não chefiadas por mulheres) e R$ 375,00 (Famílias chefiadas por mulheres). Novas informações do Auxílio Emergencial devem ser passadas pelo próprio Pedro Guimarães daqui pra frente.