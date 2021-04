Auxílio emergencial: saiba como receber 50% A MAIS

Você deseja receber o auxílio emergencial com 50% a mais do valor? Saiba que para isso é necessário ser mãe chefe de família. Isso porque em famílias monoparentais o valor pago será de R$375.

A parcela média é R$ 250 para os beneficiários. Sendo que mães chefes de família recebem 50% a mais em cima deste valor.

Isso acontece desde o ano passado, já que este perfil de beneficiário é considerado o mais vulnerável. O perfil que recebe menos, por outro lado, são pessoas que moram sozinhas.

Se a mãe já for beneficiário do Bolsa Família, receberá o benefício de maior valor seja o auxílio ou não. Não é possível acumular os dois valores.

Uma mudança significativa para os valores do auxílio emergencial deste ano é que as mães consideradas chefes de família recebem pouco mais da metade dos antigos R$ 600 pagos e menos ainda se comparado a primeira rodada quando elas receberam R$ 1,2 mil.

Os valores do auxílio emergencial são tão baixos que chegaram até a ser chamados de “auxílio da fome”.

Como o pagamento do auxílio será feito para estas pessoas?

Caso você esteja dentro das regras do auxílio emergencial, você passará ainda pela análise do Dataprev, instituto responsável pela liberação do pagamento.

Veja aqui como fazer para saber se o resultado do seu benefício. A consulta poderá ser feita de forma completamente online.

Confira o calendário completo aqui.

Veja outras regras do auxílio emergencial 2021

Descubras e confira as regras para receber o benefício.

A renda per capita não poderá ultrapassar meio salário mínimo (atuais R$ 550)

O valor da renda per capita é calculado pela soma dos ganhos de cada um, dividido pelo número de pessoas que residem no mesmo local;

A renda total não pode ultrapassar R$ 3.300;

Não ter vínculo empregatício ou não ter recebido há pelo menos três meses;

Microempreendedor Individual (MEI);

Desempregados;

Beneficiários que receberam o auxílio em 2020.

Veja aqui também quem não tem direito conforme as regras do auxilio emergencial 2021.

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o Auxílio Emergencial o governo já bateu o martelo e anunciou como deve ser a nova rodada do Auxílio Emergencial 2021.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja: