Auxílio emergencial: saque em dinheiro é antecipado

A Caixa Econômica Federal de adiantar a data do primeiro saque do auxílio emergencial 2021. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (15) pelo banco.

Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a previsão era adiantar a possibilidade de sacar o dinheiro do auxílio emergencial “em duas semanas”. Mesmo assim, para alguns beneficiários o adiantamento será ainda menor.

“No site auxilio.caixa.gov.br, nós teremos todo o calendário. Mas a alteração chega a antecipar em duas semanas e, já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também os pagamentos, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas eletrônicos], que era só em maio”, explicou Guimarães em uma transmissão ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Veja abaixo quando cada beneficiário poderá sacar o dinheiro do auxílio emergencial. Os dias são escalonados pela data de nascimento, assim como no calendário de liberação das parcelas.

Nascidos em janeiro: 30 de abril (era 4 de maio)

30 de abril (era 4 de maio) Nascidos em fevereiro: 3 de maio (era 6 de maio)

3 de maio (era 6 de maio) Nascidos em março: 4 de maio (era 10 de maio)

4 de maio (era 10 de maio) Nascidos em abril: 5 de maio (era 12 de maio)

5 de maio (era 12 de maio) Nascidos em maio: 6 de maio (era 14 de maio)

6 de maio (era 14 de maio) Nascidos em junho: 7 de maio (era 18 de maio)

7 de maio (era 18 de maio) Nascidos em julho: 10 de maio (era 20 de maio)

10 de maio (era 20 de maio) Nascidos em agosto: 11 de maio (era 21 de maio)

11 de maio (era 21 de maio) Nascidos em setembro: 12 de maio (era 25 de maio)

12 de maio (era 25 de maio) Nascidos em outubro: 13 de maio (era 27 de maio)

13 de maio (era 27 de maio) Nascidos em novembro: 14 de maio (era 1º de junho)

14 de maio (era 1º de junho) Nascidos em dezembro: 17 de maio (era 4 de junho)

Também foi anunciado nesta quinta-feira que beneficiários do Bolsa Família que tiveram o benefício negado já podem recorrer. Veja aqui o prazo e como fazer.

Antecipação de pagamentos do auxílio emergencial

Além de antecipar a data de saque do auxílio emergencial, a Caixa também adiantou, em um dia, o pagamento da primeira parcela para nascidos em novembro e dezembro. No primeiro caso, agora o pagamento ao invés do dia 29 será feito no dia 28 e no segundo será dia 29. Confira abaixo alteração.

Pagamento 1ª parcela auxílio emergencial:

Nascidos em novembro: 28 de abril (era 29 de abril)

28 de abril (era 29 de abril) Nascidos em dezembro: 29 de abril (era 30 de abril)

Qual o valor e número de parcelas do auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o auxílio emergencial o governo começou a pagar o auxílio emergencial este mês.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja: