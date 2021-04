Auxílio emergencial: SUSPENSA atualização cadastral no Caixa Tem; veja o novo prazo

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o processo de atualização cadastral das contas poupanças sociais digitais está suspenso até o mês de maio. O presidente afirmou que a medida foi tomada devido ao início dos pagamentos do novo auxílio emergencial.

Segundo a Instituição Financeira, o objetivo da atualização no cadastro do aplicativo Caixa Tem é para garantir maior segurança de dados dos usuários e evitar fraudes. No entanto, o beneficiário que não fizer o procedimento, não será prejudicado com a suspensão do auxílio, caso seja contemplado.

Pagamento do novo auxílio emergencial

A primeira parcela na nova rodada do auxílio emergencial será paga no dia 06 de abril, para os cidadãos que se inscreveram nas plataformas digitais e via CadÚnico. O cronograma seguirá a ordem do mês de nascimento de cada um beneficiário. Os segurados do Bolsa Família deverão ter a primeira parcela a partir de 16 de abril conforme o calendário habitual do programa.

Como em 2020, o pagamento será realizado através do aplicativo Caixa Tem e somente em uma data posterior ao depósito que o cidadão poderá sacar ou transferir o dinheiro. Entretanto, antes do saque, o benefício pode ser movimentado conforme as funcionalidades da plataforma.

Quem pode receber?

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social

?Trabalhador informal;

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 550);

Famílias com renda bruta de até três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Vale lembrar, que somente um membro por família receberá o benefício.

Quem não vai receber

Trabalhador formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Bolsistas, estagiários, residentes médicos ou residentes multiprofissionais;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado;

Que tenha o CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020.

Valores do novo auxílio

O valo das parcelas seguirá a condição da composição familiar, veja:

Parcela de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Parcela de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas.

Parcela de R$ 150: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

Calendário de pagamento

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: