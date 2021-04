O auxílio emergencial terá 1ª parcela de R$150, R$250 ou R$375 depois de amanhã, terça-feira, 06 de abril. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o primeiro valor será depositado por meio da poupança. Nesta semana que se inicia, o Governo vai realizar dois pagamentos.

Mas como será a distribuição dos valores? Quem receberá o valor mínimo e o valor máximo do programa? De acordo com o Governo, o benefício será pago de acordo com o perfil de cada cidadão:

Auxílio Emergencial de R$ 150 para trabalhador que reside sozinho (família unipessoal);

para trabalhador que reside sozinho (família unipessoal); Auxílio Emergencial de R$ 250 para maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos);

para maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos); Auxílio Emergencial de R$ 375 para mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Os valores citados acima são menores do que o pagamento feito em 2020. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Governo Federal não tem dinheiro para pagar um auxílio emergencial maior.

“É mais um endividamento da União, não é um dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós, é uma fala que fica para nós e para as gerações futuras também”, declarou. “O governo não pode continuar com esses gastos por muito tempo, porque vai desequilibrar a economia”, completou. As informações são do Estadão.

Estima-se, por parte do Governo, que sejam pagos em torno de R$40 bilhões para pagamento de quatro parcelas do auxílio emergencial.

Neste mês, serão feitos 12 pagamentos do auxílio emergencial, todos via depósitos. A primeira parte dos pagamentos será depositada pelo aplicativo. A princípio, o auxílio emergencial poderá ser movimentado digitalmente, pagando contas, por exemplo. Após isso, a partir de maio, o dinheiro será liberado para saques.

12 pagamentos de 06 a 30 de abril

Em abril, a Caixa realizar o pagamento aos nascidos de janeiro a dezembro. Serão efetuados nada menos que 12 pagamentos, de 06 a 30 de abril (veja o calendário abaixo). Os saque da primeira etapa de pagamentos vão começar em maio.

Inicialmente, em maio, os brasileiros poderão movimentar os seus recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

O Governo Federal liberou a consulta do auxílio emergencial 2021 para que os cidadãos saibam se está apto a receber o benefício ou não. Para isso, será necessário acessar o site e informar o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Entretanto, muitos cidadãos não conseguiram acessar por conta de problemas no site.