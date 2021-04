Auxílio emergencial terá recadastramento em 2021?

Muito se tem especulado sobre como consultar auxílio emergencial, visto que foi prorrogado para o ano de 2021.

O benefício citado, foi concedido pelo Governo Federal para pessoas em situações de vulnerabilidade social, como também, trabalhadores que foram afetados pela crise sanitária e financeira, causado pela pandemia do covid-19, que mudou a rotina das famílias, profissionais, e de todos, num contexto geral.

O Auxílio Emergencial, como citado acima, foi um benefício criado para minimizar as consequências causadas pela pandemia do covid-19. Com o anúncio da sua volta no ano de 2021, as pessoas têm levantado dúvidas, se o benefício continuará o mesmo, qual será o valor dado à população, quem poderá receber, se é necessário um recadastramento. Sendo assim, nesse artigo vamos tirar essas dúvidas.

O que é Auxílio Emergencial?

O auxílio emergencial, como o nome sugere, foi um benefício financeiro criado no ano de 2020, para minimizar as consequências, principalmente financeiras, causadas pela pandemia do covid-19.

Desse modo, inicialmente, o Governo Federal concedeu o valor de 600,00 reais para profissionais de alguns setores e 1.200,00 reais para mães chefes de família. Posteriormente, o valor foi alterado e diminuiu para a metade, 300,00 reais para os profissionais que podiam receber e 600,00 reais para as mães solo.

Além disso, a Caixa Econômica Federal, atuou como instituição financeira responsável pelos pagamentos e o Governo Federal como responsável por conceder os recursos financeiros, com mediação do Ministério da Cidadania.

O benefício chegou ao fim em dezembro de 2020, porém, recentemente foi anunciado a sua volta, e as pessoas têm se perguntado como consultar auxílio emergencial.

A estimativa é que o benefício inicie os pagamentos no mês de abril de 2021, e conceda quatro parcelas, que beneficiarão por volta de 45,6 milhões de famílias.

Quem tem direito ao Auxílio emergencial?

As pessoas que têm direito ao Auxílio Emergencial são: Pessoas que têm mais de 18 anos, porém, se encaixar-se no critério de mãe chefe de família, pode ter menos de 18 anos.

Além disso, é necessário se encaixar nos seguintes critérios:

A renda familiar mensal não pode ultrapassar o valor de três salários mínimos, e a renda mensal por membro da família não pode passar de meio salário mínimo;

Desempregados; MEI (Microempreendedores individuais); profissional informal; pessoa que contribui para a previdência social individualmente; mães chefes de família e profissionais autônomos;

Em 2018 a pessoa também não pode ter recebido uma renda tributável que ultrapassou R$ 28.559,70;

O cidadão não pode estar recebendo algum benefício financeiro assistencial ou previdenciário, tais como, seguro-desemprego e outros, com exceção do benefício bolsa família.

Porém, a estimativa é que o número de pessoas que vão receber o auxílio emergencial 2021 diminua, pois o Governo Federal irá realizar uma maior fiscalização, permitindo que receba o benefício, pessoas que realmente precisam.

Desse modo, é importante consultar auxílio emergencial para saber quem tem direito de receber.

Terá recadastramento do auxílio emergencial em 2021?

Até o presente momento, o Governo tem informado que não será necessário um recadastramento para receber o auxílio emergencial 2021, uma vez que, os beneficiados serão as pessoas que receberam o auxílio emergencial até dezembro de 2020, e suas informações estão inseridas na base de dados do Governo.

Assim como, pessoas que não atualizaram o aplicativo Caixa Tem, terão direito a receber o benefício normalmente. A atualização, segundo a Caixa Econômica Federal, serve para oferecer mais proteção e novas vantagens aos usuários.

Serão destinados um valor de R$ 44 bilhões para custear o benefício no ano de 2021, sendo R$ 23,4 bilhões para as pessoas cadastradas nas plataformas digitais da instituição financeira Caixa, R$ 12,7 bilhões para as pessoas que recebem o bolsa família e R$ 6,5 bilhões para cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal.

Porém, será possível consultar auxílio emergencial, através do site do Dataprev, e saber se terá direito ao benefício.

Qual é o valor do auxílio emergencial para 2021?

O valor do auxílio emergencial em 2021 será variado, levando em conta critérios, como:

O indivíduo que mora só, receberá o valor de 150,00 reais;

As mães chefes de família, aqueles que cuidam dos seus filhos só, receberão 375,00 reais;

A família ou casal receberá 250,00 reais;

Como consultar Dataprev auxílio emergencial?

O Dataprev é a empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, que no ano anterior esteve à frente do processamento de solicitações das pessoas que manifestaram interesse em receber o auxílio emergencial. A mesma, está efetuando o processo de checagem das pessoas que poderão receber o auxílio emergencial 2021.

De acordo com o Governo Federal, a estimativa é que 45,6 milhões de pessoas continuem recebendo o auxílio emergencial, que foi prorrogado para o ano de 2021, e terão os valores variados de 150,00 reais para aquelas pessoas que moram sozinhas, 250,00 reais para famílias ou casais e 375,00 reais para as mães chefes de família, durante os meses de abril, maio, junho e julho.

O Ministério da Cidadania divulgou, através de um comunicado que provavelmente, a partir do dia 1 de abril de 2021, as pessoas poderão consultar auxílio emergencial, e saber se vão receber o benefício em 2021.

Para consultar auxílio emergencial, através do Dataprev, basta:

Se dirigir até o Portal de Consultas Dataprev; Informar os seguintes dados: nome completo; CPF; nome da mãe, caso não tenha, pode selecionar a opção “Mãe desconhecida”; a data em que você nasceu.

É importante lembrar que o site do Dataprev, será utilizado para consultar auxílio emergencial e não para recadastramento do benefício, uma vez que, não será necessário.

Como saber o resultado da contestação do auxílio emergencial?

Para consultar auxílio emergencial, especificamente o resultado da contestação do auxílio emergencial, o governo disponibilizou três formas, através da internet.

A primeira ocorre através do site do Dataprev, onde o indivíduo acessa o site consultaauxilio.dataprev.gov.br, informa as informações pessoais requeridas e seleciona opção enviar, desse modo, terá acesso aos dados de contestação.

A plataforma será utilizada para essa consulta de benefício e não para recadastramento, uma vez que não é necessário.

A segunda forma é através da conta poupança digital. Desse modo, o indivíduo acessa o aplicativo Caixa Tem, pelo celular, informa as informações pessoais solicitadas e senha, encontra a opção saldo, e assim pode analisar se o auxílio está autorizado na conta.

A terceira e última opção, é através do site auxílio.caixa.gov.br, que pode ser acessado por meio de um computador. Feito isso, o indivíduo encontra a opção “Acompanhe sua solicitação”, e poderá ter acesso a todos os dados referentes ao seu benefício do auxílio emergencial.